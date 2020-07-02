Як "плівки Байдена-Деркача" вплинуть на вибори в США

Копирайт изображения УНІАН Image caption Джо Байден та Петро Порошенко

Записи розмов віцепрезидента США часів Барака Обами Джо Байдена та Петра Порошенка і надалі фігуруватимуть у виборчій кампанії США, пише американська газета The Washington Post.

Попри те, що провідні американські ЗМІ виявили досить мало інтересу до записів, які відомі в Україні як "плівки Деркача", виборчий штаб Дональда Трампа вважає, що тема себе не вичерпала.

На плівках, які український політик Андрій Деркач опублікував у кілька серій, записані розмови тоді віцепрезидента США Джо Байдена та президента Петра Порошенка.

На них пан Байден вимагав звільнити генпрокурора Шокіна через провал реформ, а також обговорювали справу компанії Burisma, співпрацю України з МВФ, націоналізацію Приватбанку, діяльність "Нафтогазу" та підвищення тарифів.

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані у нещодавньому інтерв'ю розповів, що йому відомо про інші записи, публікація яких стане "набагато небезпечнішою" для Джо Байдена.

Російський слід

The Washington Post нагадує, що у справі записів, які мали би дискредитувати Джо Байдена, Джуліані тісно співпрацює із проросійським депутатом української Верховної Ради Андрієм Деркачем, який свого часу вчився у Вищій школі КДБ у Москві.

Джуліані заявив, що стурбований тим, що за записами можуть стояти російські спецслужби, але водночас зазначив, що Деркач зовсім "не здався йому проросійським".

Такий інтерес особистого адвоката Трампа до записів сумнівного походження, за якими можливо стоять спецслужби інших країн, наводить американську газету на думку, що спроби іноземного втручання у американські вибори триватимуть і далі.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Деркач та Петро Порошенко колись мали непогані стосунки

Усе через те, що Дональд Трамп "не проти використати іноземне втручання у вибори навіть після процедури імпічменту, під час якої його звинувачували у тиску на Україну, щоб та відкрила кримінальну справу проти його політичних опонентів".

Так чи інакше, Джуліані неодноразово відвідував Україну, де спілкувався на теми дотичні до Джо Байдена. Його "зусилля" мали результат.

"Громадяни України з часом протилежними політичними переконаннями та особистими інтересами заявили про публікацію плівок Байдена, зміст яких, на думку критично налаштованих оглядачів, збігається із інтересами Росії та Трампа", - пише газета.

Коло цих громадян України розширилося.

Окрім Деркача, сюди входить колишній прокурор Костянтин Кулик, колишній дипломат Андрій Теліженко та український мільйонер і колишній народний депутат Олександр Онищенко. Скажімо, Теліженко, який запевняє, що не пов'язаний із Деркачем, пообіцяв "оприлюднити усе одразу, коли надійде слушний час".

Мабуть "слушним часом" слід вважати місяць чи два перед президентськими виборами у США, зазначає The Washington Post.

Іншою особою, яка "має записи", є утікач Олександр Онищенко. На опублікованих записах розмов між Байденом і Порошенком останній говорить, що Онищенко має російський паспорт і його дії мають на меті дестабілізувати ситуацію в Україні.

Хто роздмухує

Так чи інакше "записи Байдена" не надто зацікавили американців та американські ЗМІ. Виняток становить прихильна до Трампа мережа One America News, яка має 700 000 підписників на Фейсбуці та 900 000 підписників на Твітері. Її журналісти намагаються "розкрутити" тему.

Оскільки автентичність записів є сумнівною, висуваються різні версії стосовно того, звідки вони походять. Бізнесмен українського походження Лев Парнас, з яким неодноразово спілкувався Джуліані, припускає, що записувати могли "помічники Порошенка".

Копирайт изображения UNIAN

Сам Джуліані натякав, що багато інформації йому дав якийсь "хлопчина із Держдепартаменту США", який знайшов її "у архівах свого відомства", пише газета.

Тим часом відкриті джерела усе спростовують. Минулого місяця колишній президент Порошенко у розмові з CNN заперечив, що Джо Байден будь-коли порушував у розмовах питання припинення кримінального розслідування діяльності української газової компанії Burisma, де свого часу працював його син Гантер.

Не підтвердив історію з Burisma, яка начебто змушувала Байдена тиснути на Порошенка, і колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, котрий був призначений на посаду уже після поразки Порошенка на президентських виборах.

"Рябошапка провів аудит усіх кримінальних справ, які розслідувалися в Україні стосовно компанії і не знайшов жодних свідчень протизаконних дій Байдена чи його сина", - підсумовує The Washington Post.

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