Америка виходить з ВООЗ. Це загроза всьому світу?

Копирайт изображения Reuters Image caption Дональд Трамп давно критикує ВООЗ

Адміністрація Дональда Трампа офіційно повідомила Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) про те, що після 72-х років припиняє в ній членство.

6 липня Державний департамент США надіслав відповідного листа до ООН, що регулює роботу ВООЗ.

За словами Дональда Трампа, організація піддалася впливу Китаю та не змогла ефективно відповісти на коронавірусну кризу.

Цьому кроку передували місяці заяв президента США про намір вийти з організації через стрімке зростання смертей від COVID-19. Також лунали звинувачення на адресу китайської влади у недостатніх діях для стримання вірусу.

Фахівці у галузі охорони здоров'я розкритикували рішення Трампа і попереджають про загрози, які воно може нести для подолання пандемії COVID-19.

Коли США припинять членство?

Статут організації не передбачає регламенту виходу країни з її складу.

Жодна країна досі не відмовлялася від членства у ВООЗ.

США стали членом ВООЗ в 1948 році. Рішення про це ухвалив Конгрес. У цьому ж документі йдеться, що країна має повідомити про свої наміри про вихід за рік та сплатити заборгованість за членськими внесками.

Станом на кінець червня сума заборгованості США складала 198 млн доларів.

США офіційно припинить членство у ВООЗ 6 липня 2021 року.

Копирайт изображения facebook.com/pg/WHO/ Image caption Вихід США може нашкодити здоров'ю людей у глобальному масштабі, кажуть експерти

Протягом 72 років членства США були одним з найбільших джерел фінансування ВООЗ.

Дворічний бюджет організації, що формується коштом членських внесків країн-учасниць, складає близько 6 млрд доларів.

У 2019 році США внесла до бюджету 553 млн доларів.

"Катастрофічне" рішення

Цей крок викликав різку критику як з боку незалежних експертів, так і в американській владі.

Так, фахівець у галузі медичного законодавства та професор Університету Джорджтауна Лоуренс Гостін назвав рішення Трампа "катастрофічним" для національних інтересів США.

Він попередив, що це може послабити вплив країни на міжнародну дипломатію у сфері охорони здоров'я.

"Офіційна заява президента Трампа про вихід з ВООЗ - найбільш згубне з усіх рішень президента за недавню історію", - сказав він у коментарі New York Times.

Видання пише, що експерти визнають певні прорахунки у діях ВООЗ з часу оголошення пандемії, але кажуть, що загалом організація непогано впоралася, враховуючи умови, в яких була вимушена діяти.

"На мою думку, це надзвичайно погане рішення, яке нашкодить як здоров'ю людей у глобальному масштабі, так і здоров'ю американців", - цитує New York Times Директора Гарвардського інституту громадського здоров'я доктора Ашіша Чжа.

Демократи теж висловилися проти такого рішення. Сенатор Боб Менендез написав у Twitter, що це не врятує американців та залишить США на самоті і хворими.

Республіканці Трампа підтримали. "Доки ВООЗ не пройде через реформи, вона не заслуговує на наше членство та гроші", - написав у Twitter конгресмен Джеймс Комер.

"Тектонічна зміна"

30 червня 750 фахівців у галузі медицини та міжнародного права підписали листа до Конгресу.

У ньому експерти написали, що вихід країни з ВООЗ "може вартувати життів, як американців, так і іноземців".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вихід США з ВООЗ стане "тектонічною зміною" для охорони здоров'я - Wall Street Journal

Ці життя будуть втрачені через COVID-19, зокрема, через скорочення важливих бюджетів на дослідження вірусу, тестування та розробку вакцини.

The Wall Street Journal теж пише, що вихід США з ВООЗ стане "тектонічною зміною" для міжнародної системи охорони здоров'я. Адже припинення членства найбільшого донора означає скорочення фінансових надходжень до бюджету організації та зробить її більш залежною від приватних фондів та меценатів на кшталт Фонду Білла та Мелінди Гейтс.

"Вихід також посилить відчуття серед західних лідерів, що США відходить від системи ООН у той час, як Китай посилює свій вплив", - пише видання.

Фактор Китаю

Про посилення глобального впливу Китаю на міжнародній арені пише і оглядач Financial Times Мартін Вульф. Автор пише, що пандемія поглибила розрив між Заходом та Сходом, маючи на увазі Китай.

Світ, що керується західними цінностями переживає кризу, пише він і додає, що у разі переобрання Трампа на другий термін восени цього року, для глобального лідерства Заходу настане "кінець".

"Адміністрація, що не здатна керувати різко контрастує з Китаєм", - зазначає оглядач видання та вказує на проблеми з дотриманням правам людини у країні.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС