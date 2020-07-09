Популярні, але не надто безпечні - світові ЗМІ про пляжі України

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Поки Євросоюз закритий для українських туристів через пандемію коронавірусу, пляжі Чорного та Азовського морів переживають бум попиту серед спраглих до відпочинку.

"Поки одні побоюються, що це може призвести до нової хвилі заражень, інші сподіваються, що багатостраждальний готельний сектор країни отримає такий необхідний йому поштовх", - йдеться у статті на аналітичному сайті Atlantic Council.

ЗМІ пишуть, що український туристичний сектор зазнав модернізації в останні роки, зокрема завдяки появі нових закладів та покращенню обслуговування.

Статистика обнадійлива

За даними одного з мобільних операторів, кількість українців, які відвідали Одеську, Миколаївську та Херсонську області протягом довгих вихідних наприкінці червня, зросла на 30%.

"Аналіз інтернет-трафіку та використання 4G свідчить про ще більше зростання кількості туристів на курортах азовського узбережжя на південному сході країни, недалеко від лінії фронту", - зауважує видання.

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Одеса повертає славу

Цього червня Одеса також підтвердила репутацію "літньої столиці країни", а кількість туристів, які відвідали чорноморську "перлину", повернулася до докарантинних часів.

Втім, за свідченнями людей, там вони зіткнулися з недотриманням навіть елементарних протипандемічних заходів.

Це змусило міністерство здоров'я знов попередити українців про можливість нової хвилі заражень.

Копирайт изображения Ігор Буренко Image caption Одеса цього літа переповнена туристами

Сміливі чи зневажливі?

Американське видання USA Today також звертає увагу на зневагу туристів до дотримання соціальної дистанції та носіння захисних масок попри тривожну статистику.

"Власники платних пляжів розміщують шезлонги з необхідними інтервалами, але на громадських міських пляжах мало хто, здається, прагне уникнути Covid-19, підтримуючи безпечну відстань", - пише видання.

"Українці бояться коронавірусу менше, ніж будь-хто у світі", - стверджує Фазіл Аскеров, голова Асоціації розвитку туризму в Одеській області.

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Як нагадує USA Today, останніми роками влада країна докладала зусиль, аби популяризувати Україну як туристичну принаду для всього світу, але на заваді стала криза, викликана коронавірусом.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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