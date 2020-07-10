Аби Бабин Яр не став "Голокост-Діснейлендом", має втрутитись Зеленський - WSJ

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Меморіал жертв Голокосту в Бабиному Яру в Києві має усі шанси перетворитися на "Голокост-Діснейленд", вважає американський Wall Street Journal.

Ця ситуація дуже непокоїть. У роки Другої світової війни на території України загинуло півтора мільйони євреїв, з них 34 000 - у Бабиному Яру.

Тому гідний пам'ятник Голокосту в Україні просто необхідний, пише американське видання.

Ініціатива Меморіального центру Бабин Яр постала у 2016 році. Оскільки вартість проєкту з самого початку була захмарною і мала перевищити 100 мільйонів доларів, то до його фінансування мали долучитися приватні спонсори.

"Більша частина коштів мала надійти від чотирьох єврейський мільярдерів, чиї родичі загинули у Бабиному Яру. Однак троє з них є громадянами Росії", - пише Wall Street Journal.

"Провідна роль росіян у проєкті стала вельми суперечливою після того, як Росія анексувала велику частину території України та розв'язала війну, яка з 2014 року забрала життя 14 000 громадян України", - нагадує видання.

Ще більшої контраверсійності проєкт набув, коли його художню частину очолив російський режисер Ілья Хржановський.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Режисер Ілля Хржановський очолив художню частину проєкту

Фільми Хржановського здобули популярність завдяки надто реалістичним зображенням моментів вчинення злочинів. Цю ж методику він вирішив застосувати у музеї Бабиного Яру.

"Бажання ключових донорів меморіального проєкту створити щось оригінальне і вражаюче є вартим поваги. Однак підходи Хржановського, який вважає за необхідне відтворювати тоталітарне минуле дуже наочно та емоційно, породжують питання. Чи надто яскраве зображення естетики нацистського терору є найкращим способом вшанування його жертв?" - запитує Wall Street Journal.

Із таким мистецьким баченням свого часу не погодився Карел Беркгоф - світовий авторитет у вивченні трагедії Бабиного Яру, - а також більшість працівників, залучених до проєкту.

Це загальмувало його подальшу реалізацію.

Іншою проблемою є те, що у наглядовій раді меморіального комплексу фактично відсутні громадяни України.

Навіть голова наглядової ради Натан Шаранський, який є громадянином Ізраїлю, зазначив колись, що "проєкт, який зневажає українців, не зможе бути реалізованим".

І хоча рада директорів меморіалу ввела до свого складу колишнього президента України Леоніда Кравчука, цього замало.

До ради мають увійти більше українських істориків та громадських діячів, щоб у подальшому уникнути звинувачень у спотворенні історичної правди або у втручанні Росії в українські справи, пише видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Зеленський має взяти на себе відповідальність за меморіальний центр Голокосту, вважає WSJ

"Нагромадження різного роду негативних факторів поставило реалізацію цього приватного проєкту під загрозу. Зрив його стане ганьбою для українців та світового єврейства. Жертви Голокосту заслуговують на гідне вшанування трагедії, що відбулася на українській землі," - наголошує Wall Street Journal.

Вихід зі скрутної ситуації пропонується наступний.

"Президент України Володимир Зеленський, який сам за походженням єврей, повинен взяти на себе відповідальність за належне вирішення питання із багатостраждальним меморіальним центром Голокосту у Бабиному Яру", - пише видання.

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