Молодь проти старих, місто проти села: як вибори президента розкололи Польщу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Анджей Дуда вдруге став президентом Польщі, але з мінімальним відривом від суперника

Президентські вибори у Польщі, на яких переміг чинний президент Анджей Дуда, показали, наскільки глибоко розділеним є польське суспільство.

Це лейтмотив численних коментарів у ЗМІ країни після оголошення "попередніх і неповних" результатів голосування 12 липня за підсумками підрахунку 99.97% бюлетенів.

Провідні друковані ЗМІ також відзначили роль потужної провладної медіамашини у перемозі Дуди та наголосили, що опозиція не програла на виборчих дільницях, оскільки отримала "нового багатообіцяючого лідера, якого шукала роками".

Як відомо, на пресконференцїї вранці 13 липня голова виборчкому Польщі Сильвестр Марчиняк оголосив, що чинний президент Анджей Дуда набрав 51.21% голосів, а його суперник, опозиційний мер Варшави Рафал Тшасковський, 48.21%.

Марчиняк додав, що протоколи з-за кордону надійдуть протягом дня і що голосування за межами Польщі було дуже активним.

Проте з огляду на різницю у підтримці двох кандидатів, це не зможе вже вплинути на результат волевиявлення, а відтак теперішнього хазяїна Бельведерського палацу в Варшаві можна вважати переобраним на наступні п'ять років.

Очільник польського Центрвиборчкому також відзначив "надзвичайно високу явку" на цих виборах, яка стала "рекордом виборів у 21 столітті" - 68.12%.

"Польща розділена"

Копирайт изображения Polityka

У статті під назвою "Молодь проти старих, міста проти сільської місцевості: глибокий поділ серед виборців" аналітичний тижневик Polityka зазначає, що вибори 2020 року показали "наскільки ми розділені".

"На наші виборчі вподобання сильно впливають вік, освіта, професія та місце проживання", - пояснює часопис.

За його інформацією, менш заможні східні воєводства Польщі віддали перевагу Дуді і соціальній політиці його партії "Право і справедливість", тоді як молодь, жінки і середній клас на заході країни підтримали програму змін, запропоновану Рафалом Тшасковським.

Про те, що "Польща розділена" заявив провідному щоденному виданню Gazeta Wyborcza й колишній депутат парламенту Богдан Борусевич.

Він зазначив, що суперечливі заяви Дуди під час кампанії, посилені громадським мовником TVP, який відкрито підтримував чинного президента, "не тільки посилили, але й поглибили" розкол в суспільстві.

На його переконання, доволі висока явка виборців, яка перевищила 68%, показала, що вибори стали "боротьбою суспільства із державною машиною та телебаченням, контрольованим державою". І саме це змусило його згадати, "як зазвичай проходять вибори в Україні чи Грузії".

Інша провідна щоденна газета Rzeczpospolita пише про необхідність "заладнати лінії розподілу" в суспільстві і зазначає, що політики з різних таборів вже говорять про нагальну потребу "склеїти докупи" поляризовану громаду країни.

Газета наводить заяву доньки президента Дуди Кінги в день другого туру, яка сказала: "Незалежно від того, у що ми віримо, який колір і погляди ми маємо, якого кандидата підтримуємо і кого любимо, ми всі рівні і всі заслуговуємо на повагу".

"Двобій Давида з Голіафом"

Відзначаючи, що Дуда вийшов уперед із дуже невеликою перевагою, Gazeta Wyborcza порівнює кампанію опозиційного кандидата Рафала Тшасковського із "двобоєм Давида та Голіафа".

"Вся державна машина згуртувалася навколо Анджея Дуди. Прем'єр-міністр і члени уряду вели нав'язливу кампанію за гроші платників податків ... Так само, як Міністерство правди і правосуддя в Орвелла, ЗМІ "Права і справедливості" пропагували культ Дуди, поливаючи брудом Рафала Тшасковського", - пише газета.

Видання пригадало, що протягом кампанії Дуда зробив чимало контроверсійних "антинімецьких", гомофобських та антисемітських заяв, які "потоком лилися з екранів телевізорів".

"Таке завжди спрацьовує", - пояснює газета.

Копирайт изображения SOPA Images Image caption Ліберал та мер Варшави Рафал Тшасковський всього за кілька тижнів виборов підтримку майже половини польського суспільства

Але "не зважаючи на машину брехні, ненависті та зловживань владою", опозиційна партія "Громадянська платформа", яка підтримувала Тшасковського, "зробила дивовижне": "розбудила суспільство".

Саме це, робить висновок видання, і стало головним здобутком мера польської столиці попри те, що, вочевидь, ці перегони він програв.

"Народження зірки"

Gazeta Wyborcza також зазначає, що іншим важливим результатом виборів є те, що "народився лідер, на якого опозиція шукала шість років".

Як відомо, Тшасковський розпочав кампанію лише за п'ять тижнів до першого туру, оскільки опозиції довелося міняти кандидата, бо рейтинги першого висуванця Малгожати Кідави-Блонської стрімко летіли вниз.

Газета схвально поставилася до вміння Тшасковського швидко мобілізувати "молодих виборців, які віддали голоси за толерантну, сучасну та європейську Польщу".

В інтерв'ю провідній газеті бізнес-кіл Dziennik Gazeta Prawna політолог Рафал Хведорук наголосив, що "перемога Дуди зовсім не означатиме поразки Тшасковського".

Він нагадав, що примирливий тон його виборчої кампанії на відміну від попередньої стратегії жорстоких атак на владу, якої дотримувалася Кідава-Блонська, виявився набагато успішнішим і привів до "вражаючого результату" новачка президентських перегонів.

Про Тшасковського як "великий успіх опозиції" пише й тижневик Polityka.

Часопис звертає увагу, що він "вдихнув нове життя" в "мляву" і "безнадійну" опозицію.

"Опозиція здобула багато що: вона прокинулася від летаргії та отримала нового лідера, політичного діяча, в якого є майбутнє", - наголошує тижневик.

А відтак поразка Тшасковського насправді стала перемогою демократії, а також надії на те, що Польща вийшла з президентських виборів 2020 року як набагато сильніша держава, підсумовує Polityka.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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