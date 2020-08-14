"Тітки в халатах вимикають плиту й біжать захищати людей". Що пишуть білоруські ЗМІ

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"Що далі?" - головне запитання, яке ставлять собі білоруські ЗМІ на тлі протестів, що тривають від самого дня проведення сумнівних президентських виборів.

"Пролетарі знов у політиці"

На думку аналітика Олександра Класковського, владі не вдалося збити хвилю протестів.

У статті для вебсайту "Белорусские новости" він пише, що влада прорахувалася вперше, коли повірила, що суспільство "проковтне" офіційні цифри результатів голосування, за якими чинний президент Олександр Лукашенко отримав 80% голосів, а його суперниця Світлана Тихановська -10%.

Вдруге влада зробила помилку, застосувавши "безпрецедентну жорстокість" для придушення вуличних протестів. Раніше, зауважує автор, влада "воліла не переходити цю червону лінію".

"Стрілянина по мирних громадянах, а також брутальність затримань, садистські знущання із затриманих (зокрема з випадкових перехожих, неповнолітніх) лише посилили обурення. Білоруси почали проводити паралелі з часом окупації", - стверджує він.

За словами Класковського, особливо "прикметними" є виступи працівників великих підприємств.

"Раніше пролетарі не лізли в політику, а Лукашенко намагався їх не ображати. Їх вступ на це поле - це новий виклик для влади, яка звикла молотити інтелігентів на малочислених акціях. Рішучих, жорстких роботяг не назвеш відморозками, та й ОМОН проти них посилати ризиковано", - зауважує він.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Вночі у Мінську почали відпускати затриманих під час протесту та просто на вулицях

А політолог Валерій Карбалевич припускає, що "зараз склалася ситуація якоїсь рівноваги. Поки що влада в певній розгубленості, не дуже розуміє, що з усім цим робити".

Вона "розраховує, що рано чи пізно ця хвиля спаде. І оскільки поки що суспільство не вдається до більш рішучих дій, то можна почекати, виморити, і суспільство змириться. Думаю, поки що тактика така", - зауважив він.

"Три простих вимоги"

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Світлана Калінкіна, редактор вебсайту "Народная воля", також замислюється над питанням "що далі".

"Хтось вважає, що протести пішли на спад, а я вважаю, що навпаки посилюються. Тому що коли тітки в домашніх халатах вимикають плиту, залишають каструлю і вибігають захищати людей від ОМОНу, це найголовніший протест. Коли люди з балконів будинків кричать "Геть!" , "Фашисти!" - це найстрашніший протест", - пише Калінкіна.

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На її думку, кандидати в президенти зараз повинні чітко сформулювати, за що воює вулиця: припинення насильства, звільнення всіх затриманих та проведення нових виборів.

"Зараз багато ідей про ради, комітети, фронти... Але це не стратегія, а тактика. Вимога перерахунку голосів взагалі шкідлива ідея, по-моєму. Тому що все давно підчищено і знищено. Тому три простих вимоги. І з Богом!", - закликає редакторка.

Песимістичний прогноз

Директор інституту "Палiтычная сфера" Андрій Казакевич прогнозує період політичної нестабільності.

"Якщо влада встоїть, а, швидше за все, так і буде, то через певну кількість днів протести підуть вниз. Але цим проблема не вирішується, тому що нелегітимність всередині країни буде визнаватися великою кількістю людей", - припустив він у інтерв'ю Thinktanks.by.

"Це почне тиснути на діяльність держави в цілому, на серйозні фінансові процеси. Це, очевидно, буде якось тиснути й на керівну еліту", - вважає аналітик.

Суверенітет під загрозою

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Коментатор Андрій Федоров вбачає загрози для Білорусі в "перемозі" Лукашенка.

"У прагненні зберегти владу під приводом захисту суверенітету білоруське керівництво ставить цей самий суверенітет під удар", - стверджує він у статті для вебсайту "Белорусские новости".

"Сьогодні цілком очевидно, що білоруський режим в жодний діалог із суспільством вступати не має наміру і до демократизації абсолютно не готовий", - вважає він.

З певним скептицизмом він ставиться і до сьогоднішньої зустрічі міністрів ЄС, які мають обговорити реакцію на події в Білорусі.

"Проблема Заходу в тому, що, з одного боку, він зараз ще менше, ніж раніше, здатний хоч якось послабити залежність Білорусі від Росії. З іншого - він зовсім не зацікавлений, щоб танки Путіна стояли на Бузі", - пише він.

"Єдине рішення"

На думку керівника аналітичного центру Belarus Security Blog Андрія Поротникова, єдиним виходом із ситуації буде проведення нових виборів під контролем міжнародних організацій.

"Повинен бути повний цивільний консенсус про те, що всі сторони приймають підсумок нових виборів, яким би він не був", - заявив він в інтерв'ю вебсайту "Белорусский партизан".

PS: що кажуть державні ЗМІ?

Автор фото, AFP Підпис до фото, У звільнених затриманих - сліди жорстоких побоїв

На тлі поодиноких звільнень журналістів провідних державних телеканалів головна газета країни "Белорусь сегодня" продовжує звинувачувати мирних протестувальників в дестабілізації.

"Повідомлення про страйки у трудових колективах - чергова провокація і ганебна брехня від політтехнологів "кольорових революцій", - стверджує видання.

Втім, найстаріше державне видання Білорусі "Звязда" вчора випустило звернення до читачів, в якому засудило арешти журналістів, закликало до припинення "застосування сили до тих, хто висловлює свою думку" і відмови від "проявів агресії" безвідносно від позиції.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС