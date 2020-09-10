Що відомо про Марію Колесникову

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Марія Колесникова стала одним з найвідоміших облич білоруської опозиції під час передвиборчої кампанії та протестів, що почалися після.

9 вересня, стало відомо, що її заарештували за справою про захоплення влади. Вона перебуває у мінському СІЗО.

Напередодні її затримали біля кордону з Україною. Перед цим свідки бачили, як її викрали в центрі Мінська люди в цивільному.

Як розповіли опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов, які були з Марією в одній машині, Колесникова порвала свій паспорт, аби запобігти насильницькому випровадженню з країни.

Колесникова - остання з опозиційного жіночого тріо, хто досі лишився в Білорусі.

Вона входить до президії Координаційної ради, яку опозиція створила для переговорів щодо передачі влади в країні.

Лукашенко назвав створення Координаційної ради спробою захоплення влади.

Музика та політика

Марія Колесникова, 38-річна музикантка та артменеджерка, до цьогорічної виборчої кампанії політикою не займалася.

Марія вивчала музику в Мінську та Штутгарті. В Німеччині, де вона провела понад десять років, Колесникова брала участь у концертах як виконавиця, а також організовувала мистецькі проєкти - як у Німеччині, так і в Білорусі.

Її політична кар'єра розпочалася у травні 2020 року, коли вона очолила виборчий штаб кандидата в президенти банкіра Віктора Бабарика, з яким познайомилася у 2018 році.

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Після того, як Бабарика заарештували за звинуваченнями у фінансових злочинах і прибрали з передвиборчих перегонів, його штаб на чолі з Колесниковою об'єднався з командою іншого кандидата, якого не допустили на вибори, - Валерія Цепкала, а також з командою Світлани Тихановської, яка стала найбільшим конкурентом Лукашенка.

Разом із Тихановською та дружиною Цепкала Веронікою Колесникова утворила знамените жіноче тріо, що привернуло увагу всього світу спробою здолати Лукашенка на виборах.

Вона є однією з ключових фігур опозиційної Координаційної ради, що закликає уряд звільнити "політичних в'язнів", розслідувати насильство з боку правоохоронців та провести нові вибори.

31 серпня Колесникова оголосила, що штаб Бабарико створює нову політичну партію "Разом". Опозиційні ЗМІ та активісти розкритикували такий крок, побачивши в цьому ознаку розколу серед опозиції.

Сама активістка заперечила такі побоювання, заявивши, що партія лише має на меті надати законної форми команді Бабарика після виборів.

За Росію і проти "ляльководів"

Колесникова стала однією з найбільш промовистих спікерок опозиції, закликаючи до продовження протестів та вимагаючи від правоохоронних органів припинити чинити насильство.

"Ми просимо чинну владу не ігнорувати волю людей. Не топити її у воді з водометів, не глушити гранатами, не калічити кулями, не забивати її кийком, не закривати в камерах", - заявила вона у зверненні після розгону протестів після виборів.

Вона також обіцяла захист правоохоронцям, які відмовляться "виконувати злочинні накази".

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Колесникова заперечила закиди Лукашенка, що протестами нібито керують з-за кордону. "Увесь децентралізований протест, який є в Білорусі, - це заслуга самого білоруського народу, а не якихось сил ззовні", - сказала вона в інтерв'ю Lb.ua.

Вона також запевнила, що опозиційна рада не виступає проти Росії, як стверджує білоруська влада та державні ЗМІ.

"У білорусів у порядку денному такого немає зовсім, що з Росією можна перестати спілкуватися! 42 відсотки експорту на Росію зав'язано! Дуже багато чоловіків і дружин у Росії, дуже багато друзів…" - сказала вона виданню Комерсант.

Колесникова також розкритикувала ідею Євросоюзу надати 53 млн євро на підтримку Координаційної ради. В інтерв'ю BBC вона сказала, що хоча Брюссель має добрі наміри, це стало ударом для опозиції, яка наполегливо переконувала в тому, що протестний рух не фінансується заходом.

"Справжній політик"

ЗМІ називають Колесникову одним з найвидатніших облич опозиції.

"За місяць бурхливих багатотисячних протестів, вона стала справжнім політиком", зазначає Lb.ua. "Марія залишається у центрі подій, намагаючись домовитися з ким завгодно про транзит влади: із силовиками, з близьким оточенням Лукашенка, з тими, хто не підтримує протестувальників", додає Lb.

Після повідомлень про те, що Колесникова "порвала свій паспорт", аби уникнути видворення з країни, опозиційний поет Володимир Нєкляєв заявив, що такий крок заслуговує на "найбільшу повагу".

"А враховуючи, що це зробила жінка, яка не займається силовими єдиноборствами, а грає на флейті, то й захоплення", - зазначив поет.

Державні ЗМІ мають геть іншу думку про опозиціонерку.

Провладний журналіст Андрій Муковозчик порівняв Колесникову з "акулою, що намотує кола в очікуванні крові", просуваючи ідею, що опозиція нібито хоче хаосу та бійні.

Прибічники опозиційних сил критикували Колесникову за створення нової партії Бабарика, яку багато хто розцінив як крок до розвалу єдності опозиції.

Політичний оглядач Олександр Класковський заявив, що цей крок дав нову "їжу" для конспірологів, які вважають, що Бабарико та Колесникова - нібито "кремлівські фігури", а їхню партію використає Москва, схиливши Лукашенка до того, щоб той "тихо пішов".

"Навіть якщо під цими версіями немає жодного підґрунтя, вони будуть роз'єднувати єдність противників Лукашенка", - зазначив Класковський.

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC