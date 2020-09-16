Застрягли в "нелюдських умовах" - ізраїльська преса про хасидів на кордоні

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Хасиди в районі пункту пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю

Ізраїльська преса пише про сотні хасидів, які застрягли на кордоні між Білоруссю та Україною "в нелюдських умовах".

Попри заборону на в'їзд для іноземців, паломники намагаються потрапити в Україну, аби відвідати Умань, де розташована могила рабина Нахмана, засновника течії брацлавського хасидизму.

Щороку десятки тисяч паломників, здебільшого з Ізраїлю, приїздять в Україну на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана, що цього року припадає на 18-20 вересня.

Наприкінці серпня українська влада заборонила в'їзд іноземцям майже до кінця вересня.

Як пише ізраїльська преса, це сталося після того, як керівник урядової групи з боротьби із коронавірусною пандемією Ізраїлю Ронні Гамзу звернувся до президента Володимира Зеленського, намагаючись завадити паломництву, аби зменшити поширення коронавірусу.

Хасиди на кордоні

За інформацією Національного секретаріату брацлавських хасидів, в пункті перетину кордону перебуває близько 2 500 паломників, серед яких є цілі родини з дітьми, пише Times of Israel.

Секретаріат повідомив, що на місці бракує їжі та води, та закликав ізраїльське МЗС негайно втрутитися в ситуацію.

Як пише сайт Haredim10, тисячі паломників поспішили на кордон у понеділок, 14 вересня, після того, як поширилася чутка про те, що пункт перетину кордону біля Гомеля відкритий.

Автор фото, TUT.BY

Після того, як близько тисячі з них змогли виїхати з Білорусі, їх не пропустили українські прикордонники. Таким чином паломники застрягли на кордоні між двома країнами.

"Близько 170 хасидів змогли знайти лазівку, і, за їхніми словами, в обмін на гроші (3 тисячі доларів з кожного) різні органи влади погодилися пропустити їх через кордон ввечері в понеділок", - цитує Times of Israel заяву секретаріату.

"Насправді ж, після того, як на пункт перетину приїхали ще сотні хасидів, українські прикордонники застосували додаткові сили, а на місце прибув голова Державної прикордонної служби України, щоб упевнитися, що ніхто не проїде", - йдеться в повідомленні.

"Нелюдські умови"

Хасид Хаїм Вейтсхандлер, який разом з іншими чекає на кордоні, розповів виданню Jerusalem Post, що у людей майже немає їжі, в туалет вони змушені ходити в кущі там, де застрягли, а спати доводиться на холоді.

За його словами, "Червоний хрест" роздав воду і ковдри. Привезли і сендвічі від брацлавського благодійника, але цього не вистачило й половині людей на кордоні.

Вейтсхандлер звинувачує в кризі Ізраїль за те, що країна нібито тиснула на Україну закрити кордони. А ультраортодоксальних політиків він критикує за те, що не можуть допомогти тим, хто застряг.

Ізраїльський депутат Яаков Маргі сказав, що відповідальність за ситуацію несуть ті, хто поїхав у Білорусь, знаючи про заборону на в'їзд в Україну.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що посольства в Україні та Білорусі працюють разом з владою обох країн, аби надати гуманітарну допомогу тим, хто чекає на кордоні.

Міністерство також зазначило, що Україна завчасно попереджала про заборону на в'їзд для паломників. Вони можуть повернутися прямим рейсом в Ізраїль через Білорусь, додали в МЗС.

Водночас міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням пропустити паломників для поїздки в Умань. Він зазначив, що люди чекають на кордоні в "нелюдських умовах" і попросив впустити їх, "враховуючи надзвичайні гуманітарні причини" і за умов повного дотримання правил щодо Covid-19.

Видання Times of Israel, цитуючи ортодоксальний сайт Kikar Hashabbat, пише, що Дері в останні кілька днів говорив з українськими посадовцями про те, як розв'язати питання з паломниками, але "українці не готові їх впускати".

Є винятки

Мери двох ізраїльських міст з найвищою захворюваністю на Covid-19 змогли полетіти в Умань на святкування Рош га-Шана, попри те, що мешканці їхніх міст живуть в умовах нічної комендантської години через поширення коронавірусу, пише Times of Israel.

Меір Рубінштейн, мер міста Бейтар-Іліт, та Ізраель Поруш, мер міста Ельад, обоє брацлавські хасиди, відкрито протестували проти комендантської години.

Обидва міста наразі належать до "червоної" зони. Мери поїхали звідти за кілька днів до того, як там встановили локдаун на три тижні, пише видання.

Автор фото, ДПС

Минулого тижня обмеження через високу кількість випадків інфікування встановили в майже 40 ізраїльських містах, де мешкають близько 1,3 млн людей. У більшості з них проживає переважно ультраортодоксальна або арабська громада.

Обидва мери раніше підписали лист до прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, звинувативши його у перетворенні ортодоксальних громад на "ворогів народу", і пообіцяли не дотримуватися локдауну.

Як пише Haaretz, Рубінштейн полетів на паломництво разом зі своєю родиною, нібито отримавши спеціальний дозвіл від української влади. Точних подробиць про це немає.

За даними джерела видання, він сподівається відвідати Умань непоміченим, аби завадити поширенню чуток про те, що отримав спеціальний дозвіл на подорож.

За повідомленнями, близько 2 тисяч паломників з Ізраїлю вже змогли потрапити в Україну на цьогорічне святкування єврейського Нового Року попри обмеження.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу ВВС