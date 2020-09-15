"Вдячний прохач" перед "старшим братом": західні ЗМІ про зустріч Лукашенка з Путіним

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з російським колегою Володимиром Путіним вперше, відколи Білорусь охопили масові вуличні протести проти фальсифікацій на президентських виборах.

Вони говорили в Сочі за зачиненими дверима. За результатами перемовин Путін висловив свою підтримку Лукашенку та пообіцяв суттєву фінансову допомогу на 1,5 млрд доларів.

Спроба "зачарувати" Путіна

Колишній голова колгоспу намагався зачарувати Путіна, пише Financial Times про зустріч білоруського та російського президентів.

"Справжній друг пізнається в біді, кажу вам це абсолютно щиро, - зізнався Лукашенко своєму "старшому братові". - Хочу подякувати вам не лише за дотримання ваших обіцянок за договором (про Союзну державу Росії та Білорусі - Ред.), що навіть не обговорюється, а і за те, як ви особисто та всі росіяни, які допомагали нам після виборів, так гідно вчинили".

Видання звертає увагу на те, що слова Лукашенко контрастують з його попередньою риторикою. Торік він відмовився йти на поглиблення інтеграції з Росією після того, як Москва не надала Мінську знижку на нафту, а на цих виборах час від часу звинувачував Росію у спробах усунути його від влади.

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Цього разу Путін пообіцяв надати сусідам кредит на 1,5 млрд доларів та підтримати у питаннях безпеки. Зокрема, йдеться про плани Москви проводити спільні з Білоруссю військові навчання "майже щомісяця".

"На цей момент, це найбільш чітка ознака того, що Москва готова застосувати силу, аби не допустити революцію у сусідній державі", - пише Financial Times.

І хоча Лукашенко нещодавно робив заяви про те, що піде тільки "якщо його вб'ють", Росія підштовхує його до перегляду конституції у надії на появу наступника, зазначає видання.

Газета цитує білоруського політолога Артема Шрайбмана, на думку якого, Москва і надалі підтримуватиме нинішнього президента Білорусі з огляду на відсутність альтернативи.

"Білоруська влада наполегливо відсікає голову опозиції. Щойно з'являється щось подібне до керівної структури, як їх тут же депортують або кидають за ґрати. І це ускладнює ситуацію для Росії, оскільки якщо ви хочете перенаправити свою політику, потрібно знати на кого?" - підсумовує Шрайбман.

"Старанний учень" та "слухняний чиновник"

Мало сумнівів може бути щодо того, хто під час цієї зустрічі був "прохачем", пише Los Angeles Times.

Видання детально описує мову тіла обох президентів, і пише, що Лукашенко "практично сидів на краєчку крісла", схилившись у бік Путіна, а той, натомість здавався "знервованим, або навіть роздратованим".

"Він відвертався та стукав ногою", - описує поведінку російського президента під час зустрічі Los Angeles Times.

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The New York Times пише, що під час зустрічі з Путіним, Лукашенку довелося залишити свою "чванливу браваду", яку він демонструє в Білорусі, та постати перед "старшим братом" у якості "вдячного прохача".

Слухаючи, як Путін називає Білорусь своїм найближчим союзником перед перемовинами, Лукашенко нотував слова російського лідера у записній книжці на колінах, що більше нагадувало "старанного учня або слухняного молодшого чиновника", а не президента незалежної держави, зазначає видання.

"Така демонстрація пієтету з його боку показала як перед обличчям найсерйознішої кризи за 26 років його правління східноєвропейським народом, питання його виживання залежить більше від Росії, ніж від свого народу", - пише The New York Times.

Видання цитує генерального директора Російської ради з міжнародних справ Андрія Кортунова, який каже, що Путін "ніколи не довіряв і не симпатизував" Лукашенку і був би радий побачити, як його "поступово виживуть" з посади, але не під тиском вулиці.

Дозволити протестувальникам перемогти, означатиме поставити Росію перед "серйозним екзистенційним викликом", додає політолог. Але і рішення надалі підтримувати білоруського президента теж приховує "великі ризики для росіян", оскільки це відштовхне білорусів, які переважно позитивно ставляться до Росії.

"Лукашенку, як легітимному лідеру, який має підтримку якщо не більшості, то великої частини населення, прийшов кінець", - вважає Кортунов.

Таємна угода?

Схожу думку висловлює і The Times з посиланням на аналітиків.

"Аналітики кажуть, що Путін ані полюбляє, ані довіряє Лукашенку, але він не готовий дозволити, щоб його усунули вуличними протестами через страх того, що це може активізувати російську опозицію", - пише видання.

Видання також цитує колишнього посла Великої Британії у Білорусі Найджела Гулд-Девіса, який припустив, що Лукашенко літав до Москви для підписання таємної угоди.

"Що це за питання, яке не можна було вирішити телефоном або через свого представника? Сумнівно, щоб Лукашенко літав до Сочі просто для того, щоб отримати черговий кредит", - припустив він.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС