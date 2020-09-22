Як "вагнерівці" перетворилися для Лукашенка з ворогів на друзів - New York Times

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію у спробі зірвати вибори за допомогою бойовиків-найманців. Але з початком масових протестів він швидко змінив тон, пише New York Times.

Бойовики приватної військової компанії "Вагнер", яку пов'язують з бізнесменом, наближеним до російського президента Володимира Путіна, воювали на сході України, в Сирії та в Лівії.

Аж раптом наприкінці липня вони з'явилися в найнесподіванішому місці - в санаторії радянських часів, розташованому біля озера неподалік від Мінська.

"Дивні" росіяни

32 міцних гостя одразу привернули увагу співробітників.

На відміну від інших росіян, вони трималися осторонь і не цікавилися дискотеками, що місцевій діджейці здалося дивним. Вона розповіла NYT, що двоє з них заглянули на дискотеку, але швидко пішли геть.

Чоловіки були настільки нетовариськими, що діджейка з подругами навіть жартувала, що варто викликати міліцію, аби "перевірити, що з ними не так".

Але далі події розгорталися ще дивніше. Санаторій штурмували озброєні білоруські спецпризначенці, вивівши росіян у наручниках.

Як ті потім розповіли російським телеканалам, їх тримали на колінах обличчям до стіни протягом 22 годин.

Лукашенко заявив, що це були найманці з "брудними намірами". А тодішній голова Комітету державної безпеки (КДБ) Валерій Вакульчик підтвердив, що це були "вагнерівці".

За десять днів до виборів Білорусь звинуватила росіян у спробі зірвати вибори.

"Росія боїться нас втратити", - заявив Лукашенко.

Росія ж у відповідь видала дивне пояснення про те, що чоловіки пропустили свій рейс і чекали на наступний, хоча не пояснила. чому вони обрали санаторій з протилежного від аеропорту боку міста, пише видання.

"Машина часу"

Санаторій "Білорусочка" здавався дивним вибором. Він "більш схожий на машину часу для людей, які ностальгують за Радянським Союзом, аніж на місце, де могли б зупинитися ті, хто планував переворот", зазначає NYT.

"Розташований на березі мальовничої водойми, санаторій оточений парканом і більше нагадує в'язницю, аніж курорт. Відповідно до атмосфери виправного закладу, всі дії тут підкоряються суворим правилам і залізній волі головного лікаря Святослава Савіцького, який об'їжджає територію на своєму джипі, уважний до будь-якої підозрілої діяльності", - пише видання.

Гості санаторію скаржаться, нібито повернулися в Радянський Союз. Одна з гостей розповіла, що ніколи сюди більше не приїде, бо персонал непривітний, а ліжко обвалилося щойно вона на нього присіла.

Навряд чи повернуться сюди і заарештовані росіяни, які, як тепер стверджує білоруська влада, стали жертвами складного плану, нібито придуманого українськими спецслужбами разом зі США, пише NYT.

Зміна тону

Те, що Білорусь так різко змінила свою розповідь, свідчить про те, наскільки швидко Лукашенко здійснив переоцінку своїх політичних інтересів.

"Зіткнувшись з вуличними протестами після того, як він заявив про свою перемогу 9 серпня, Лукашенко швидко покинув свої обвинувачення проти Росії і почав благати Москву про допомогу", - пише NYT.

Він чотири рази телефонував Путіну і відправив свого старшого сина Віктора до в'язниці, де утримували росіян, аби переконатися, що їх добре годують.

А 14 серпня, після того, як першу хвилю протестів не вдалося придушити, Лукашенко наказав звільнити найманців і дозволив їм повернутися до Росії. Всі обвинувачення проти них зняли.

Незабаром голову КДБ, який відповідав за їхнє затримання, замінили на іншого, більші дружнього до Москви, пише видання.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC