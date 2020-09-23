Чому у Росії з гелікоптерами і спецназом затримали "сибірського Ісуса"

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Під час спецоперації в Сибіру із задіянням авіації затримали ватажка секти, який називав себе реінкарнацією Ісуса Христа.

Останні тридцять років Сергій Тороп, відомий як Віссаріон, очолював релігійний рух, який налічував тисячі послідовників, пише Guardian.

59-річного Торопа та двох його помічників заарештували під час спецоперації за участю чотирьох гелікоптерів та озброєного спецназу ФСБ.

Російський слідчий комітет заявив, що його звинувачують в організації незаконного релігійного об'єднання.

Слідство вважає, що лідери секти брали гроші у послідовників для отримання прибутку і застосовували до них психологічне насильство.

Центральний районний суд Новосибірська заарештував Торопа на два місяці.

Сибірський культ

У 1989 році Тороп втратив свою роботу інспектора патрульно-постової служби.

Він стверджував, що відчув "пробудження" в часи розвалу Радянського Союзу і у 1991 році заснував рух, відомий як "Церква останнього заповіту".

У кількох поселеннях в Красноярському краї в Сибіру живуть кілька тисяч послідовників культу. Серед його прихильників - як росіяни, так і паломники з інших країн.

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"Я не Бог. І помилка в тому, щоб вважати Ісуса Богом. Але я живе слово Бога Отця. Все, що Бог хоче сказити, він каже через мене", - розповідав Віссаріон виданню Guardian у 2002 році.

Як пишуть російські ЗМІ, на початку становлення культу Віссаріон стверджував, що Ісус стежить за людьми з навколоземної орбіти, та згодом оголосив Ісусом себе.

У його громаді змішуються православні ритуали з певними екологічними приписами та низкою інших правил. Обов'язковим є веганство. Грошовий обмін всередині громади заборонений.

Послідовники носять скромний одяг. Відлік часу вони ведуть від 1961 року, коли народився Віссаріон, а замість Різдва святкують його День народження 14 січня.

Невідомо, що буде з послідовниками після арешту їхнього лідера. Неясно також чому правоохоронні органи вирішили затримати його саме зараз, пише Guardian

Деякі російські ЗМІ повідомляли, що громада була залучена в суперечку з інтересами місцевих бізнесменів.