"Таємне весілля": білоруські ЗМІ про інавгурацію Лукашенка

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Неанонсована інавгурація Олександра Лукашенка 23 вересня є визнанням сили протестного руху, пишуть білоруські медіа.

Церемонія, яку наживо навіть не показали на державному телебаченні Білорусі, свідчить, що президент втратив довіру суспільства і сам це розуміє, вважають місцеві ЗМІ.

Однак у руках президента досі сконцентрована влада, а європейські санкції навряд чи матимуть вплив на нього, додають видання. Тож про суттєві наслідки цієї події говорити рано.

Водночас у соцмережах вдосталь посміялися з церемонії, порівнявши її з "таємним весіллям" і "безоднею".

"Криза легітимності"

Аналітик Центру європейської трансформації Андрій Єгоров каже, що Лукашенко стикнувся з "кризою легітимності", коли більшість не вважає його законно обраним президентом, а таємна інавгурація призведе лише до загострення конфлікту.

"Це демонструє, що влада і сама розуміє, що вона не має ніякого кредиту довіри суспільства, тому йде на такі доволі дивні кроки. Це лише переконує суспільство в тому, що воно у своїх настановах абсолютно справедливе, і, позбавляючи легітимності президента і владу, суспільство чинить правильно", - каже експерт.

Аналітик Андрій Казакевич вважає, що саме протести підштовхнулі владу на такий крок, адже мають "реальний політичний вплив".

"Де-факто це визнання сили протестного руху", - цитує його сайт Білоруські Новини.

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"Операція інавгурація відбулася. В атмосфері абсолютної секретності та безпрецедентних заходів безпеки", - пише експерт Олександр Класковський у Telegram.

"Для людини, яка править Білоруссю 27 років, сьогоднішня церемонія ніяк не вирішує проблему легітимності. Його не визнає президентом Захід, не визнає маса білорусів, які вважають, що перемогла Світлана Тихановська. І навіть Москва, при тому що Володимир Путін одразу привітав Лукашенка з переобранням, зараз підштовхує його до конституційної реформи та нових виборів, які він явно не хоче", - додає Класковський.

За словами журналіста Петра Кузнєцова, секретна процедура свідчить про те, що Лукашенко втратив впевненість у чиновниках, силовиках і ЗМІ, і боїться, що "далі буде тільки гірше".

"Де-факто лідер"

Однак на думку журналіста Радіо Свобода, Юрія Дракохруста, інавгурація не призведе до загострення конфлікту між владою і суспільством, адже це лише формальна процедура. Він нагадує, що Європарламент припинить вважати Лукашенка президентом тільки після завершення його каденції 5 листопада.

Аналітик Андрій Федоров каже, що Європа не має суттєвих важелів впливу на Лукашенка.

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Він проводить паралелі з Ніколасом Мадуро у Венесуелі, якого ЄС та США також не визнали президентом, однак якому це не завадило стати реальним лідером країни.

"Влада в того, в кого сила. Економічні санкції проти офіційного Мінська Європа відмовляється запроваджувати під приводом того, що це нашкодить громадянам (Білорусі - Ред.). І навіть, здається, не збирається вводити візові обмеження проти самого Лукашенка", - каже Федоров.

Він припускає, що така реакція пов'язана з підтримкою Лукашенка Росією, з якою "ніхто не хоче зв'язуватися".

Олександр Старикевич пише в коментарі на сайті Салідарнасць, що "всі важелі управління" залишаються в руках президента, тому він "де-факто керує країною".

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"Таємне весілля"

Соцмережі одразу сповнилися іронічними коментарями.

"Таємна інавгурація схожа на таємне весілля. Коли ВСІ проти - і родичі, і друзі, і здоровий глузд. Тільки замість попа зараз чиновники. Якби наш наречений хоч би трохи був знайомий з класикою, він би знав, що такі шлюби зазвичай приречені. Суспільство їх не сприймало", - пише у Facebook Любов Луньова - журналістка телеканалу Белсат, що базується у Польщі.

Автор фото, Любов Луньова / Facebook

"Наступна інавгурація пройде під ніком", - пише культурологиня і професорка Юлія Чернявська.

Автор фото, Юлія Чернявська / Facebook

"Всенародно обраний та всіма обожнюваний лідер, у вузькому колі близьких прибічників, у бункері, що надійно охороняється від народу, поставив хрест на власній легітимності", - коментує відомий блогер та активіст Андрій Стрижак.

Автор фото, Андрій Стрижак / Facebook

"Хто питав, де дно? Та яке там дно, друзі. Це безодня", - вважає журналістка Ольга Арсеньєва.

Автор фото, Ольга Арсеньєва / Facebook

"Які 80%, така й інавгурація", - пише в Twitter "Фагот Коровьев".

Пропустити Twitter допис, 1 какие "80%", такая и "инаугурация" — Фагот Коровьев (@Lucius_J_Brutus) September 23, 2020 Кінець Twitter допису, 1

"У тому, що Лукашенко провів інавгурацію таємно, немає нічого дивного. Неначе у вас такого не було, що ви влаштувалися на хорошу роботу і нікому про це не кажете, щоб не наврочити. І взагалі, якщо він так до цього ставиться, то тут недалеко до синдрома самозванця", - пише "Х С Б" у Twitter.

Пропустити Twitter допис, 2 В том, что Лукашенко провёл инаугурацию тайно, нет ничего необычного. Как будто у вас такого не было, что вы устраиваетесь на хорошую работу и никому не говорите об этом, чтобы не сглазили. — Х С Б (@pasha_hsb) September 23, 2020 Кінець Twitter допису, 2

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC