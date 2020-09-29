Чому коронавірус в Одесі зацікавив американську пресу

Автор фото, УНІАН

Одеса стала "гарячою точкою" на європейській мапі коронавірусу. А все - через літній сезон з його переповненими пляжами і натовпами туристів, більшість з яких не носила маски і не дотримувалася соціальної дистанції, пише американська Washington Post.

За словами газети, на відпочивальників припадає дві третини випадків захворювання, зафіксованих в Одеській області.

Але постраждали і чимало місцевих. Газета, зокрема, розповідає історію одеського таксиста, який організував своїй матері поїздку в місцевий санаторій з нагоди її 82-го дня народження.

"Через три тижні після святкової поїздки на море в середині серпня його мати - здорова жінка, яка кілька разів на тиждень відвідувала спортзал - померла від ковіду, а в нього самого через вірус розвинулася двостороння пневмонія", - констатує газета.

Сам таксист каже, що масок в місті ніхто не носить, а респіраторні симптоми нерідко вважають наслідками вживання холодних напоїв - так само думала і його мати, коли "підчепила" коронавірус, пише видання.

"Якби я міг щось змінити, то не поїхав би у відпустку в таке велелюдне місце", - каже таксист, хоча зауважує, що міг заразитися і від клієнтів на роботі. Адже каже, що маску він надягав тільки в тих випадках, коли те саме робив пасажир. Та й взагалі в небезпеку хвороби в сім'ї не дуже вірили.

"Ми думали, що це все брехня, - цитує його газета. - Люди починають вірити тільки тоді, коли вони самі або їхні знайомі хворіють чи, навіть гірше, помирають".

Автор фото, ІГОР БУРЕНКО Підпис до фото, Одеські розважальні заклади відпрацювали літо без суворих обмежень

Володар готелю "Портофіно" в Аркадії Олександр Малін каже, що одеські ресторатори намагалися забезпечувати можливість соціальної дистанції, однак це не допомогло, адже пляжі були забиті все літо.

Та й чимало закладів харчування відмовилися закриватися о 23:00, як вимагали правила, каже він Washington Post.

А тим часом місцева активістка Катерина Ножевнікова зазначає, що била на сполох ще на початку березня, закликаючи владу готувати лікарні до спалаху.

Кількість госпіталізацій і справді різко зростає. "Туристи думають, що карантину немає. Сонце світить. Тож туристи та одесити поводяться легковажно. Не дотримуються дистанції і масок не носять", - каже активістка.

А потім, каже вона, такі відпочивальники везуть вірус з собою по всій країні.

Одеський лікар Іван Черненко наголошує, що навесні майже всі дотримувалися доволі жорстких карантинних правил, однак зрештою влада послабила їх з огляду на невдоволення українців.

"Тепер немає майже жодного контролю", - цитує лікаря Washington Post.

Підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.