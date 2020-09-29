Чому коронавірус в Одесі зацікавив американську пресу
Одеса стала "гарячою точкою" на європейській мапі коронавірусу. А все - через літній сезон з його переповненими пляжами і натовпами туристів, більшість з яких не носила маски і не дотримувалася соціальної дистанції, пише американська Washington Post.
За словами газети, на відпочивальників припадає дві третини випадків захворювання, зафіксованих в Одеській області.
Але постраждали і чимало місцевих. Газета, зокрема, розповідає історію одеського таксиста, який організував своїй матері поїздку в місцевий санаторій з нагоди її 82-го дня народження.
"Через три тижні після святкової поїздки на море в середині серпня його мати - здорова жінка, яка кілька разів на тиждень відвідувала спортзал - померла від ковіду, а в нього самого через вірус розвинулася двостороння пневмонія", - констатує газета.
Сам таксист каже, що масок в місті ніхто не носить, а респіраторні симптоми нерідко вважають наслідками вживання холодних напоїв - так само думала і його мати, коли "підчепила" коронавірус, пише видання.
"Якби я міг щось змінити, то не поїхав би у відпустку в таке велелюдне місце", - каже таксист, хоча зауважує, що міг заразитися і від клієнтів на роботі. Адже каже, що маску він надягав тільки в тих випадках, коли те саме робив пасажир. Та й взагалі в небезпеку хвороби в сім'ї не дуже вірили.
"Ми думали, що це все брехня, - цитує його газета. - Люди починають вірити тільки тоді, коли вони самі або їхні знайомі хворіють чи, навіть гірше, помирають".
Володар готелю "Портофіно" в Аркадії Олександр Малін каже, що одеські ресторатори намагалися забезпечувати можливість соціальної дистанції, однак це не допомогло, адже пляжі були забиті все літо.
Та й чимало закладів харчування відмовилися закриватися о 23:00, як вимагали правила, каже він Washington Post.
А тим часом місцева активістка Катерина Ножевнікова зазначає, що била на сполох ще на початку березня, закликаючи владу готувати лікарні до спалаху.
Кількість госпіталізацій і справді різко зростає. "Туристи думають, що карантину немає. Сонце світить. Тож туристи та одесити поводяться легковажно. Не дотримуються дистанції і масок не носять", - каже активістка.
А потім, каже вона, такі відпочивальники везуть вірус з собою по всій країні.
Одеський лікар Іван Черненко наголошує, що навесні майже всі дотримувалися доволі жорстких карантинних правил, однак зрештою влада послабила їх з огляду на невдоволення українців.
"Тепер немає майже жодного контролю", - цитує лікаря Washington Post.
Підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.