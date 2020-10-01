"За цим стоїть Путін". Навальний дав перше інтерв'ю після отруєння
Російський політик Олексій Навальний переконаний, що за його отруєнням стоїть президент Росії Володимир Путін.
Таку заяву критик Кремля зробив у першому розлогому інтерв'ю після виходу з коми, яке він дав німецькому тижневику Der Spiegel.
"За цим злочином стоїть Путін"
"Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, у мене немає інших версій", - цитує часопис пана Навального.
Як відомо, Кремль відкидає причетність до замаху на життя опозиціонера. У Росії триває дослідча перевірка за фактом його можливого отруєння, і кримінальну справу досі не порушено.
Пан Навальний також повідомив, що попри все збирається повернутися в Росію.
"Моє завдання зараз - залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!" - наголошує він.
Він також поділився відчуттями, коли почав діяти нейротоксин, через який політик опинився на межі життя і смерті: "Болю не відчуваєш, але ти знаєш, шо ти вмираєш".
Der Spiegel зазначає, що інтерв'ю відбулося напередодні саміту ЄС, який триватиме 1-2 жовтня.
"Німеччина наголошує, що у справі реагування на замах вона розраховує на загальноєвропейську відповідь. Питання лише в тому, чи зможе Європа коли-небудь домовитись про неї", - зазначає німецький тижневик.
Олексій Навальний перебував у комі з 20 серпня по 7 вересня. Йому стало зле в літаку під час перельоту з Томська до Москви.
Спочатку його госпіталізували в Омську, де екстрено сів літак, потім переправили до берлінської клініки "Шаріте". Згодом, Німеччина заявила, що російського опозиціонера отруїли "Новачком".