Пожежі, міни та коронавірус – NYT про труднощі боротьби з вогнем в України

Автор фото, ДСНС

Міни стали ще однією проблемою України на додачу до лісових пожеж та коронавірусу, пише New York Times.

Через пожежі на Луганщині почали вибухати міни в сірій зоні, що ускладнює і без того небезпечну роботу вогнеборців.

Пожежники та військові спостерігачі повідомляють про вибухи поблизу лінії зіткнення.

"Ми не можемо дістатися туди через міни і не можемо використовувати авіацію через війну", - розповів газеті депутат Станично-Луганської районної ради Михайло Шевченко.

Він каже, що чув "вибухи різної сили, від куль до протитанкових ракет" поблизу району пожежі.

Сторони більш-менш дотримуються режиму припинення вогню, оголошеного в липні, але міни, невикористані артилерійські снаряди, загублені кулі та інші боєприпаси засмічують цю територію після років конфлікту, пише NYT.

Місцеві мешканці повідомляли, що обстріл в напрямку лісового масиву спричинив принаймні одну лісову пожежу. Але президент Володимир Зеленський каже, що причина їхнього виникнення досі невідома.

Якою б не була причина, гарячий сухий вітер допоміг роздмухати вогонь.

Коронавірус і пожежі

Проблем додає і пандемія. Люди, яких евакуювали, ризикують підхопити коронавірус у переповнених притулках, пише видання.

Одна з місцевих мешканок Тетяна Васюкова виїхала з району Ольховських дач на автобусі з кількома десятками інших мешканців, коли до них наблизився вогонь.

Вона розповіла, що ніч вони провели всі разом на розкладачках у міському притулку. І хоча жінка хвилювалася через вірус, за її словами, більше вона переживала через лісові пожежі.

Автор фото, ДСНС

Далі від лінії зіткнення через вогонь евакуювали гуртожиток для школярів, багато з яких переїхало туди з сіл, розташованих ближче до фронту, тікаючи від можливих обстрілів.

Одна зі школярок розповіла New York Times, що їй подобалося відчуття безпеки в гуртожитку, поки туди не дістався вогонь.

Винні кліматичні зміни?

У всьому світі почастішали лісові пожежі, що часто пов'язують з кліматичними змінами.

Через спеку та вітер великі пожежі зафіксували в Австралії. Рекордні лісові пожежі сталися на західному узбережжі США.

Україна - не виключення, зазначає New York Times.

Автор фото, ДСНС

Кількість лісових пожеж в країні за перше півріччя зросла втричі, а територія, яка за цей час вигоріла, - в 40 разів більша в порівнянні з тим самим періодом минулого року.

Зокрема, великі пожежі цього року сталися в Чорнобильській зоні відчуження.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC