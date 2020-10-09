Чому королева не зустрілась із Зеленським і як британці вшанували Україну

Автор фото, Офіс президента

Візит подружжя Зеленських до герцога та герцогині Кембриджських жваво обговорюють британські медіа.

Знаковість події для спадкоємців трону, вбрання учасників та шарм гостей - всі ці деталі опинилися в центрі уваги місцевої преси.

"Зачарував"

Президент України Володимир Зеленський "зачарував" принца Вільяма і його дружину Кейт Міддлтон під час зустрічі у пишному Тронному залі Букінгемського палацу, повідомляє британська Daily Mail.

Газета пише, що під час аудієнції обидва подружжя були у "доброму гуморі та широко посміхалися".

Видання звертає увагу, що для герцога і герцогині Кембриджських, які дедалі частіше проводять зустрічі зі "світовими лідерами від імені 94-річної королеви Єлизавети ІІ", пан Зеленський і його дружина Олена стали першими представниками іноземної держави, яких вони прийняли в Букінгемському палаці від початку пандемії коронавірусу.

Daily Mail зазначає, що жодна з пар не надягали масок, "але дотримувалися соціального дистанціювання". Вони також утрималися від рукостискання, якого зазвичай вимагає протокол.

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Чому не королева?

ЗМІ також цікавляться, чому з Зеленськими зустрічалися саме Вільям і Кейт, а не королева.

Адже Єлизавета ІІ вже повернулася до своїх офіційних обов'язків після літнього відпочинку і могла провести аудієнцію сама, пише Vanity Fair. За версією видання, такий крок показує, що королева довіряє подружжю Кембриджів, а також те, наскільки серйозно останні ставляться до своєї ролі передових представників королівської родини.

Ймовірно й те, що Кембриджів обрали через те, що вони схожі на Зеленських за віком і мають двох дітей, пише журнал People.

Володимир і Олена Зеленські вперше зустрілися в школі, познайомилися ближче в університеті та зустрічалися вісім років - "подібно до Вільяма і Кейт, які познайомилися в університеті та зустрічалися майже десять років до одруження", - пише видання.

Аудієнція Зеленських відбулася в тронній кімнаті, яку королева зазвичай використовує під час візитів іноземних представників, додає газета.

Сукня Кейт

Блакитна сукня Кейт відображає один із кольорів українського прапора - це "витончений знак пошани до гостей", пише Harper's Bazaar.

Її вигляд був елегантним та відповідав рівню події, додає видання.

Під час аудієнції Кейт повернулася до свого "дипломатичного" гардеробу після довгої перерви, спричиненої карантином, і знову продемонструвала свій "вишуканий, обдуманий" смак, пише Telegraph.

"Кейт має колекцію таких суконь у своєму арсеналі та часто обирає їх для дипломатичних зустрічей, щоб донести серйозну, але і впливову думку; червоний колір для Канади або зелений для подій, пов'язаних із Ірландією", - пише газета.

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"Олена Зеленська також обрала просту білу сукню у строгому стилі", - зазначає видання.

Однак не всі інтерпретують символізм кольору однаково. Vogue, приміром, пише, що блакитний - взагалі улюблений колір Кейт: увесь 2020 рік вона провела у різних його відтінках. А також це колір, яким віддають пошану медикам, що боряться з пандемією коронавірусу в Британії.

Загалом сукня Кейт відображає її підвищений статус у королівській родині, додає Telegraph.

Огляд підготували Маргарита Малюкова і Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу BBC