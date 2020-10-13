Як Україна та Росія воюють за борщ - Times

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Суперечка між Росією та Україною щодо походження борщу наближається до точки кипіння, пише британська Times.

Усе через те, що Київ готується заявити про свої права на борщ на рівні міжнародного визнання.

Міністерство культури та інформаційної політики України хоче отримати статус нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО для страви.

Це має покласти край "борщовій війні", яка розпочалася минулого року, коли в російському урядовому Twitter-акаунті написали, що борщ - "одна з найвідоміших та найулюбленіших страв та символів традиційної кухні Росії".

Така заява викликала хвилю обурення в соцмережах. "Наче вкрасти Крим було мало, то вам ще й борщ треба було в України поцупити", - цитує видання один з коментарів у Twitter.

"Перша письмова згадка борщу, який подається зі сметаною, датується XVI сторіччям. Існують десятки рецептів. Український варіант найчастіше готується із салом", - пише Times.

Газета додає, що є також і вегетаріанські версії. "Зазвичай його їдять гарячим, але можуть подавати і холодним", - зазначає видання.

Підготовку до подання заявки в ЮНЕСКО розпочав минулого року шеф-кухар Євген Клопотенко, який відправив експедицію збирати рецепти по всій Україні та приніс борщ на презентацію в міністерстві культури.

"Треба було захищати борщ, бо мова вже йшла не про їжу, а про культурну ідентифікацію нації" - написав Клопотенко у Facebook. Він додав, що "всі українці різні, але нас об'єднує любов до борщу".

"Тепер нехай весь світ дізнається, чий насправді борщ", - заявив шеф-кухар.

"Російська газета", офіційне видання російського уряду, назвала наміри України номінувати борщ до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО "новим приводом для скандалу".

"Борщ відомий у всій Східній Європі, від Румунії до Литви, і кожна країна вважає його своєю стравою", - написала російська газета.

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"Комсомольська правда" була ще категоричнішою: "Як не крути, але українським борщ назвати ніяк не можна".

Деякі українці скаржилися, коли італійський кухар приготував борщ для російських лікарів та військових, які приїхали в Італію допомогти боротися із коронавірусом.

"Борщ для українців! Треба було їм щі готувати!" - обурювався один з користувачів соцмереж.

Times також цитує російського шеф-кухаря Станіслава Філімонова, який вважає суперечку через походження борщу безглуздою. "Головне, щоб було смачно", - каже кухар.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC