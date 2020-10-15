"Лукашенка не залишать навіть у ролі ляльки": ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Білорусь

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протести у Білорусі не припиняються з 9 серпня

Олександр Лукашенко, якого Україна не визнає президентом Білорусі, опинився у скрутному становищі між російським молотом та ковадлом протестів, пише оглядач Foreign Policy Владислав Давідзон.

Протести у Білорусі, що розпочалися у відповідь на офіційні результати президентських виборів 9 серпня, тривають два місяці. І наразі виглядає так, що стратегія влади перечекати, поки протести вщухнуть, провалилася, пише автор.

"Чим довше триватиме патова ситуація з опозицією, тим більша ймовірність того, що він (Лукашенко - ред.) втратить контроль над силовими структурами, опиниться на порозі можливого економічного краху чи буде вимушений і надалі приставати на непривабливі пропозиції Кремля", - припускає оглядач видання.

Придушення протестів із застосуванням надзвичайної сили та жорстокості може спровокувати "повномасштабну революцію", адже білорусам увірветься терпець, додає він.

"Хоча вторгнення Росії і досі залишається малоймовірним, якщо це все ж таки станеться, Лукашенка не залишать на посаді навіть у ролі ляльки", - пише оглядач.

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А Лукашенко точно не хоче повторити долю колишнього президента України Віктора Януковича, який після протестів 2013-2014 років опинився у вигнанні, додає автор.

Коментуючи зустріч Лукашенка з ув'язненими опозиціонерами у в'язниці КДБ минулої суботи, оглядач згадав про жорстокі методи, які застосовували силовики під час протестів наступного дня.

Побиття учасників протестів показали, що він не буде миритися з тим, що у його готовності до діалогу побачили слабкість.

Лукашенко "не керує власною політикою"?

Газета Financial Times у неочікуваному візиті Лукашенка до в'язниці побачила зміну стратегії його поведінки.

Видання цитує колишнього посла Великої Британії у Мінську Найджела Гулд-Дейвіса, який каже, що "це абсолютний відхід від усього, що колись робив Лукашенко".

"Він ніколи раніше не спілкувався з опозицією, тим паче публічно", - каже експосол.

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Деякі оглядачі у такому кроці побачили спробу Лукашенка посіяти зерно розбрату в опозиції.

Серед тих, з ким він зустрівся, був колишній очільник банку з російським капіталом Белгазпромбанк Віктор Бабарика, якого під час кампанії до ув'язнення вважали основним конкурентом Лукашенка.

"Це не про діалог, а скоріше про спробу маніпулювати політичними в'язнями і опозицією в широкому сенсі", - цитує видання голову департаменту досліджень Центральної та Східної Європи Німецького фонду Маршалла США Йорга Форбріга.

Насамкінець, Financial Times наводить слова одного з дипломатів, який опікується справами Білорусі.

Він припускає, що у разі, якщо ідея зустрічі належала Москві і Кремль підштовхнув Лукашенка зустрітися з Бабарикою, якого Росія так чи інакше підтримала б на виборах (якби його допустили), це свідчить про те, що "Лукашенко не керує своєю ж політикою".

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг