Ломаченко vs Лопес: найочікуваніша спортивна подія за версією західних ЗМІ

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Василя Ломаченка чекає, можливо, найскладніший бій в його кар'єрі

Західна преса пише, що боксерський бій українця Василя Ломаченка з американцем Теофімо Лопесом - найочікуваніша спортивна подія з початку пандемії.

Спортивні оглядачі із захопленням пишуть про українського боксера, але попереджають, що цей бій може стати для нього випробуванням.

Поєдинок відбудеться 18 жовтня о 5 ранку за київським часом.

"Василь Ломаченко - це боксерське диво, яке ніколи не оскаржувалося", - пише Independent.

Бій, який він проведе цієї суботи у США, — шістнадцятий у його професійній кар'єрі та п'ятнадцятий за чемпіонський титул.

Його суперником стане Теофімо Лопес з Нью-Йорка, який переміг у всіх своїх 15 боях, майже на десять років молодший за Ломаченка і є чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Українець має чемпіонські титули за версією WBA, WBO та WBC franchise.

"Це справжній і рідкісний бій, можливо, наразі найскладніший в кар'єрі Ломаченка", - пише Independent.

До цього йому доводилося долати непереможних та небезпечних чоловіків, тих, яких уникали інші, і які провели набагато більше боїв. Українець "часто грався зі своїми опонентами на рингу, абсолютно позбавляючи їх здібностей та амбіцій", зазначає видання.

Лопес - справжній талант, безжальний на рингу, коли відчуває кінець, і набагато розумніший, ніж вважають. Втім, оглядач видання сумнівається, що він настільки ж вправний як Ніколас Волтерс, Гільєрмо Рігондо та Хорхе Лінарес — колишні опоненти Ломаченка, чемпіони світу, з якими той "брутально розправився, зламав їхній дух, забрав їхні душі".

Водночас видання не дає однозначних прогнозів на бій. Ломаченко "може удати, ніби все просто, але, на мою думку, Лопес може спричинити проблеми", пише автор статті.

Досвід vs молодість

"Зустріч між Ломаченком та Лопесом подається як поєдинок досвіду та молодості, бездоганних навичок та потужної сили, легендарної спадщини та майбутніх безмежних перспектив", пише Guardian.

Лопес відомий незвичним поєднанням швидкості, навичок та потужної сили удару, а також харизмою та вмінням створювати шоу. Та насправді він ніколи не бився з кимось, хто би був рівним 32-річному Ломаченку, який прийшов у професійний бокс після дивовижної любительської кар'єри, де здобув 396 перемог у 397 боях, а також отримав "золото" на Олімпійських іграх в Пекіні та Лондоні.

Видання називає Ломаченка найбільш технічним бійцем, здатність якого контролювати дистанцію та створювати кути завдяки "балетній роботі ніг" здобула йому прізвиська - "Матриця", а згодом "Хай-тек".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Теофімо Лопес відомий поєднанням швидкості та сили удару, а також вмінням створювати шоу

Втім, Лопес є більшим і має амбіції до вищої вагової категорії. Крім того, з часу останнього бою Ломаченка з Люком Кемпбеллом в Лондоні минуло вже 13 місяців.

"Що можна сказати точно, так це те, що це зустріч, на яку з нетерпінням очікує весь спорт", - пише Guardian.

Бій у часи коронавірусу

Бій з Ломаченком стане найвизначнішим поєдинком в кар'єрі Лопеса, пише Washington Post.

Окрім поясів, перемога може підвищити визнання американця, який став вірусною сенсацією завдяки оригінальному святкуванню своїх перемог: наприклад, здолавши суперника, він танцював танець із комп'ютерної гри Fortnite та робив сальто.

Зазвичай, щоб подивитися такий бій, глядачі у США мали б сплатити за перегляд. Та натомість бій Ломаченка та Лопеса покаже телеканал ESPN, пише Miami Herald.

На арені MGM Grand у Лас-Вегасі будуть присутні лише близько 250 глядачів через обмеження, накладені пандемією.

Видання називає бій "найважчим випробуванням" для Ломаченка як власника чемпіонських титулів, адже Лопес вважає перемогу над ним можливістю потрапити на елітний рівень.

Перед поєдинком 23-річний Лопес неодноразово казав, що здолає Ломаченка нокаутом.

"Я чув це від багатьох боксерів. А потім ти виходиш на ринг і забуваєш про свої слова та обіцянки. Побачимо, що станеться на рингу", - відповів на це українець.

Огляд підготувала Ганна Чорноус.