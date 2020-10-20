Летіла в Іспанію, а прилетіла в Україну. Як Ryanair привіз пасажирку не туди

Автор фото, Getty Images

Лоукост Ryanair випадково привіз пасажирку з Лондона до Києва, хоча вона мала летіти до Валенсії, пише британський таблоїд Daily Star.

Болгарка Інка Філева, яка мешкає в Лондоні, переплутала гейт і сіла не на той літак.

Персонал авіакомпанії не помітив, що її посадковий талон був на інший рейс.

Вона мала летіти з лондонського аеропорту Станстед до свого хлопця в Іспанію.

Та плани пішли шкереберть, адже вона несподівано опинилася геть не там, де планувала.

"Оце так пригода! Збиралася до Валенсії, а опинилася в Києві. Хтось іще помилявся рейсом і опинявся за межами ЄС, і гадки про це не маючи?", - написала пані Філева в соцмережах з аеропорту "Бориспіль".

"Спочатку це був великий стрес, я не розуміла, як вони просканували мій квиток і впустили мене до Києва", - розповіла виданню 30-річна жінка, яка працює в Лондоні барменкою.

Вона каже, що повинна була йти до гейту №44, але опинилася біля гейту №54.

Та персонал не помітив, що вона мала летіти до іншого міста, хоча, як каже пасажирка, її квиток перевіряли кілька разів.

Вже в літаку вона спитала, о котрій літак прибуває до Валенсії. Їй відповіли, що це буде за 2 години 15 хвилин.

Оскільки переліт був рано-вранці, пані Філева спокійно проспала весь час.

Вона зрозуміла, що перебуває не в Іспанії, помітивши, що написи та поліція виглядали по-іншому.

"Я дуже злякалася, коли до мене підійшли поліцейські, ніхто не говорив англійською, і вони весь час питали про мій паспорт", - розповідає жінка.

Вона подорожувала з європейським посвідченням особи, але паспорт із собою мала.

"Вони поставили мені штамп і сказали йти", - каже болгарка.

Геть не розуміючи, як вона опинилася в абсолютно іншій країні, Інка почала плакати й пішла просити по допомогу на інформаційній стійці.

У довідковій ніхто не знав, як вона сюди потрапила, і питали, де її квиток до Києва, каже пані Філева.

"Я показувала їм квиток до Валенсії, а вони не могли зрозуміти, як так сталося", - розповідає вона.

За її словами, ситуацію ускладнювало те, що представництва Ryanair в київському аеропорту не було, але за кілька годин її влаштували чекати на свій рейс у готель поблизу.

Мандрівниця каже, що дуже вдячна працівникам аеропорту, які зв'язалися з Ryanair і домовилися про її переліт назад до Британії наступного дня, а згодом і далі до Валенсії.