У Білорусі створили партію за "русский мир". ЗМІ пишуть про загрозу

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18 жовтня у Мінську відбулося засідання організаційного комітету зі створення партії "Союз", яка виступає за "укріплення цивілізації русского миру" та глибоку інтеграцію з Росією.

Якщо її зареєструють, це буде перша відверто проросійська партія за всі роки незалежності Білорусі.

Експерти передбачають, що вона отримає велику матеріальну та політичну підтримку Росії.

Ідеологія партії

Виступаючи перед членами оргкомітету партії, голова зібрання Сергій Лущ акцентував увагу на "важливості реалізації проєкту Союзної держави як єдиного можливого геополітичного вибору Білорусі; на необхідності визнання Криму російською територією, суверенітету Південної Осетії та Абхазії".

Також оргкомітет виступив за "укріплення цивілізації русского миру як глобального суспільства, об'єднаного російською мовою та російською культурою».

Комітет вважає, що в Білорусі немає жодної партії, яка мала б саме таку мету, і очікує, що білоруське суспільство сприйме її появу "з великим ентузіазмом".

Сергій Лущ є лідером молодіжної організації Русь Молода, яка працює в Білорусі з 2011 року.

Політичні партії не реєструвалися в країні з 2000-го року. Їм відмовляли в основному через формальні причини, пише видання Білоруські Новини.

Кремлівський сценарій

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За роки незалежності Білорусі було зареєстровано чимало проєвропейських партій, пише експерт Валерій Карбалевич у статті для білоруської служби Радіо Свобода.

Натомість немає і досі жодної партії, яка б виступала за більшу інтеграцію з Росією, аніж офіційний Мінськ, "і це попри 30 років безупинної інтеграції з РФ", додає він.

Адже, за словами експерта, Лукашенко всі ці роки відчував, що Росія несе більшу загрозу для його влади, ніж Європа.

У 2014 році відбулася неуспішна спроба створити партію Білоруський слов'янський комітет. А у 2016-му влада навіть ув'язнила трьох блогерів за сильну прихильність до ідей "русского миру".

Але на фоні послаблення білоруського президента у проросійських сил з'явилися нові можливості.

"У момент, коли влада Лукашенка критично залежить від підтримки Росії, послідовники "русского миру" вирішили, що треба кувати залізо, поки гаряче, швиденько створити і зареєструвати свою партію. І хай влада зараз спробує їм відмовити. У такому випадку Лукашенко матиме справу з Кремлем", - пише Карбалевич.

Автор вважає, що партія Союз є частиною масштабнішого російського проєкту, який також передбачає зміни до Конституції Білорусі, що суттєво зменшать повноваження президента та посилять роль парламенту. Через лояльність білорусів до Росії партія Союз зможе отримати на парламентських виборах велику підтримку, і навіть сформувати уряд.

А це дозволить Москві нарешті припинити переговори з "недоговороздатним" Лукашенком і здійснити план "поглибленої інтеграції", додає Карбалевич.

"Можна не сумніватися в тому, що ця партія матиме величезну матеріальну, політичну, інформаційну підтримку з Москви", - вважає експерт.

"Потисніть руку, яку вам протягнула влада"

Член ініціативної групи Віктора Бабарики — опонента Лукашенка на виборах — Юрій Воскресенський, якого звільнили з-під варти 11 жовтня, дав інтерв'ю виданню Tut.by.

Опозиціонер заявив, що після звільнення займається реалізацією задач, які йому поставив Лукашенко. Перша з них стосується Конституції. Друга - основна - стосується звільнення людей з-під варти та зміни їхнього запобіжного заходу на домашній арешт.

Автор фото, ПУЛ ПЕРВОГО Підпис до фото, Олександр Лукашенко, якого Україна не визнає президентом Білорусі, 10 жовтня зустрівся з лідерами опозиції, щоб, за його словами, "почути думки всіх".

"Лукашенко дав мені карт-бланш, і я цим пишаюся", - сказав Воскресенський.

Він заперечив, що співпрацює з будь-якими спецслужбами - ані з КДБ, ані з ЦРУ.

Розповідаючи про зустріч з ув'язненими опозиціонерами в СІЗО КДБ 10 жовтня, Воскресенський каже, що Лукашенко записував думки усіх учасників і ефектно опонував їм.

Він також додав, що блогер Сергій Тихановський був єдиним, хто зневажливо розмовляв із президентом, однак Лукашенко зрештою заспокоїв блогера "своєю аурою".

Воскресенський також закликав опозиційну Координаційну раду утриматися від критики Лукашенка через його візит до СІЗО.

"Краще, потисніть руку, яку вам протягнула влада, оцініть цей вчинок", - порекомендував політик.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC