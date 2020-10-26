Втекти від вірусу на літаку. Як пандемія підняла попит на приватні перельоти

Автор фото, Getty Images

Пандемія коронавірусу пожвавила попит на перельоти приватними літаками, пише Financial Times.

Та додає, що дедалі більше клієнтів готові платити вищу ціну за нинішніх обставин.

Одна з причин переходу на приватні джети серед заможних пасажирів - бажання уникнути ризику підхопити вірус на борту з кількома десятками незнайомців на регулярних рейсах.

Кілька операторів спеціальних чартерних рейсів відзвітували про ріст попиту на свої послуги серед клієнтів, які користуються ними вперше та готові платити більше за ексклюзивний маршрут та мінімізацію соціальних контактів.

Пасажири приватних літаків, як правило, відразу ж потрапляють на злітно-посадкову смугу, уникаючи натовпу в аеропорту.

Згідно з інформацією консалтингової компанії WingX, у період з 1 вересня по 15 жовтня кількість регулярних рейсів зменшилася наполовину у порівнянні з відповідним періодом торік.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Регулярні рейси більше постраждали від карантину, ніж чартери

Тоді як приватні перельоти впали лише на 10%.

А у серпні перельотів приватними джетами було навіть більше, ніж минулого року.

"Криза допомогла популяризувати та поширити інформацію про переваги приватних перельотів серед тих, хто може собі це дозволити", - цитує Financial Times директора брокерської компанії Colibri Aircraft Олівера Стоуна.

Вартість такого рейсу на невелику відстань Європою, за даними сайту LunaJets, стартує від 4,5 тис. євро. Звісно, тут багато залежить від класу літака та відстані.

А от подорож у зворотному напрямку після попереднього бронювання взагалі може коштувати 2 тис. євро, що приблизно відповідає вартості перельоту бізнес-класом на регулярному рейсі.

Більшість пасажирів приватних джетів подорожують для відпочинку, хоча спостерігається і певне, хоч і незначне, пожвавлення й у секторі бізнес-подорожей, кажуть у компанії FlexJet.

"Йдеться про родини, які намагаються не виходити за рамки внутрішнього кола, топ-менеджерів чи команд колег, які мають вести бізнес в інших країнах і раніше користувалися приватними джетами тільки для коротких подорожей", - цитує видання директорку FlexJet Марін Юджин.

Та цей сектор теж на застрахований від загальних обмежень, що пов'язані з пандемією.

Деякі оператори чартерних рейсів думають, що з закінченням сезону відпусток авіаіндустрія знову постраждає від нових обмежень, що почнуть діяти через другу хвилю коронавірусу.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС