Тривога і невизначеність. Світові ЗМІ про вибори в США

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Затамувавши подих, світ спостерігає за подіями в США, де триває підрахунок голосів на президентських виборах.

З огляду на специфічну систему обрання президентів в Америці і безпрецедентно високу кількість бюлетенів, надісланих поштою, вже зрозуміло, що переможця перегонів назвуть ще не скоро.

Надія, відчай і побоювання хаосу

Мабуть, найкраще атмосферу, в якій відбуваються вибори наступного очільника Білого Дому, змалювала американська Washington Post.

Газета відзначає високу активність виборців на тлі "безпрецедентної недовіри до уряду, установ і один до одного".

Саме тому, вважає видання, пересічні американці покладають величезні сподівання на вибори як найвищий прояв демократії, демонстрацію віри у те, що їхній голос буде почутий, справи в країні зміняться на краще і цьому сприятиме новообраний лідер.

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Поки триває підрахунок голосів, багатьох не полишає "відчай і навіть настирливий страх, що вибори можуть перерости в хаотичний каскад вуличного насилля та судових баталій", зазначає газета і нагадує слова, які Авраам Лінкольн промовив у своєму першому інавгураційному зверненні: "Ми не повинні бути ворогами. Хоча пристрасті, можливо, й напружили наші зв'язки, вони не повинні їх розірвати".

"Гігант, що заворушився"

Британська Guardian пише про безпрецедентно високу явку на виборах. "Американський електорат, цей сплячий гігант, раптом заворушився", - зазначає видання.

"Після місяців надзвичайно нервової кампанії, яка, як часом здавалася, розриває найстарішу конституційну демократію у світі на шматки, президентські вибори в США нарешті досягли апогею", - зазначає газета і додає, що підрахунок голосів проходитиме не менш драматично, аніж сама кампанія й голосування, і передбачити його результат неможливо.

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"Вівторок пройшов спокійно"

Французька газета ділових кіл Les Echo констатує: "Багато хто побоювався надмірних пристрастей під час цих історичних виборів, але вівторок пройшов спокійно. В усій країні було зареєстровано лише невелику кількість інцидентів, пов'язаних із виборами президента".

Одна з провідних газет Франції Le Monde вважає, що на очах світу розгортається "матір усіх баталій", яка стане тестом для "розділеної Америки".

Газета наголошує, що, "затамувавши подих", за подіями в США "спостерігають громадяни усього вільного світу, адже для них саме американська демократія є еталоном для наслідування".

Двобій триває?

Тим часом Polskie Radio 24 повідомляє: "Нарешті виборчі дільниці в США закрилися, але запеклий двобій між Дональдом Трампом та Джо Байденом у розпалі. Поки що важко передбачити, хто стане наступним президентом США".

Ізраїльська Jerusalem Post констатує: "Після драматичної ночі, на ранок середи за ізраїльським часом все ще не зрозуміло, хто претендує на перемогу, - чинний президент США Дональд Трамп чи кандидат від Демократів Джо Байден. Очікується, що підрахунок голосів триватиме принаймні години, а то й дні".

Російська "Новая Газета" погоджується: "Підрахунок триває. Обидва кандидати вже заявили, що впевнені у своїй перемозі. Цьогоріч з урахуванням голосування поштою та дострокового голосування остаточний підсумок виборів спрогнозувати доволі важко".

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС