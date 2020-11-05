Уродженка України Вікторія Спартц потрапляє до Конгресу. Хто вона така

Автор фото, spartzforcongress.com Підпис до фото, Вікторія Спартц народилася на Чернігівщині, навчалася у КНЕУ, а у 2000 році переїхала до США

Вікторія Спартц, яка народилася в Україні, потрапляє до нижньої палати Конгресу США - Палати представників.

Як свідчать результати підрахунку 99% голосів, за республіканку Спартц проголосували 50,1% виборців у п'ятому окрузі у штаті Індіана.

Її конкурентка, кандидатка від демократів Крістіна Гейл, отримала 45,8% голосів.

До цього Спартц обіймала посаду сенаторки на рівні штату Індіана від міста Ноблсвілл.

На своїй сторінці у Facebook новообрана конгресменка подякувала виборцям за довіру, а також родині та друзям за підтримку.

Перемога Спартц над Гейл стала попередженням для демократів, які сподівалися вибороти місця в районах з освіченим, заможним населенням, як от П'ятий округ в Індіані, гадаючи, що втрата популярності Трампа потягне за собою вниз і кандидатів-республіканців, пише New York Times.

Конгресменка з Чернігівщини

Майбутня конгресменка народилася у місті Носівка на Чернігівщині в родині інженерів, пишуть американські видання.

Вона отримала ступінь бакалавра та магістра з міжнародної економіки в Київському національному економічному університеті.

У 2000 році Вікторія одружилася з американцем Джейсоном Спартцем і переїхала до США.

Автор фото, spartzforcongress.com Підпис до фото, Вікторія Спартц зі своєю родиною

Там вона отримала диплом магістра з бухгалтерії в бізнес-школі Університету Індіани, де лишилася викладати.

Спартц працювала в бізнес-структурах та державних установах, зокрема на посаді фінансового керівника генеральної прокуратури Індіани. Має і власний бізнес в галузі фінансових консультацій, фермерському господарстві та нерухомості.

У 2017 році Спартц обрали до сенату штату Індіана, де вона замінила Люка Кенлі, який вийшов на пенсію.

"У неї сильний акцент, але ще сильніша її пристрасть до американської політики", - писали тоді місцеві видання.

Наступною сходинкою стало висування до Палати представників Конгресу США.

У своїй кампанії Вікторія наголошувала на своєму походженні, стверджуючи, що це сформувало її політичні погляди.

В одному зі своїх передвиборчих роликів під назвою "Стоп соціалізм" Спартц дивиться на відео з червоними прапорами із зображенням Леніна та довгими чергами з людей, які стоять за продуктами.

"Народжена у Радянському Союзі, Вікторія Спартц знає горе соціалізму", - каже голос за кадром.

У розмові з виданням IndyStar вона згадала розповідь дідуся про те, як радянська влада відібрала у їхньої родини власне господарство під час колективізації та про Голодомор у 1930-х роках.

На сайті передвиборчої кампанії Спартц йшлося, що "зростаючи в Україні за влади соціалістів, вона напряму відчула на собі темну сторону соціалізму".

"Цей досвід сформував її консервативну політичну філософію: обмежена влада завжди краще, а рішення у галузі фінансів та охорони здоров'я мають ухвалювати люди на вільному ринку, а не бюрократи чи лобісти", - додає її офіційна біографія.

Щороку вона приїжджає до України провідати бабусю і дідуся в Носівці на Чернігівщині, писала про неї газета "Голос України".