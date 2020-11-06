"Це точно як в Україні". Як вибори у США висвітлюють російські ЗМІ

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Після певного вагання, хто кращий для Росії на посаді президента США, російська офіційна пропаганда врешті-решт визначилася.

Найкращий варіант для Росії - не Дональд Трамп і не Джо Байден, а виборчий хаос у Америці, пише британська газета Independent.

"Від апатичних та епізодичних репортажів напередодні виборів, російські телеканали перейшли до нон-стоп інформування російських глядачів про перебіг підрахунку голосів у Пенсильванії, Джорджії, Аризоні і Неваді. Відучора російським журналістам стало остаточно зрозуміло: вибори повсюдно сфальшовані і це усіх обурює", - пише московський кореспондент Independent Олівер Керрол.

Обговорення вдячної теми на російських телевізійних ток-шоу відбувається за стандартною схемою. Група "експертів" у студії допомагають ведучому нищівно атакувати тих, кого треба засудити, без жодної альтернативної думки. Таким було останнє ток-шоу "60 минут".

"Можна з певністю стверджувати, що зараз Америка розколота на дві частини, які ненавидять одна одну", - задав тон дискусії Максим Григор'єв, директор Фонду демократичних досліджень.

"Це криза ліберальної демократії", - підсумував він.

Ведучий програми Євгеній Попов з готовністю підхопив тему і скерував її у знайоме річище: "Це точно як в Україні", - пояснив він глядачам.

Усі наступні висновки і припущення читалися доволі легко: в Америці щось не так із системою голосування, та й підрахунку голосів також - і це при тому, що вони постійно у чомусь звинувачують Росію. Де була російська опозиція, яка постійно знаходить якісь порушення під час голосування у РФ?

"Ми для них кривавий тоталітарний режим, а вони - осяяне сонцем місто на пагорбі," - нарікали учасники ток-шоу.

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Не відстала від них і Маргарита Симонян, керівниця каналу RT, який своєю чергою швидко розставляє все по місцях.

"Американські вибори не були ані вільні, ані справедливі", - заявила Симонян, яка нещодавно так само радикально надавала пропагандистську підтримку Олександрові Лукашенку.

Вагоме слово у засудженні США сказав і В'ячеслав Ніконов, голова комітету з питань освіти і науки російської Держдуми.

"Обидва кандидати заявили, що вони перемогли, але вибори не дали легітимного результату. Хто б там не виграв у суді, половина Америки не визнає його перемогу. Це ціннісний розкол, ніхто не хоче йти на компроміс, а в країні на руках є безліч зброї. Що ж, запасаємося попкорном", - порадів російський парламентар.

Врешті-решт сам Володимир Путін вирішив поговорити про американські вибори із Олександром Лукашенком, про що повідомив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков.

Що ж стосується російської опозиції, то для неї вибори у США не стали чимось новим і несподіваним, пише Independent.

"Я прокинувся і відкрив Twitter, щоб подивитися, хто переміг. Ніхто ще не знає переможця. Оце і є те, що я називаю виборами," - написав лідер російської опозиції Олексій Навальний.

А відомий російський карикатурист Сергій Йолкін намалював бідне російське село, мешканці якого не мають більше роботи, як поговорити про підрахунок голосів у Пенсильтванії чи Мічігані.

Грігорій Мелконьянц, голова російського неурядової організації "Голос", яку російський офіціоз нещадно критикує за висвітлення виборів у Росії, вважає і цю критику, і ставлення російських ЗМІ до виборів у США цілком логічним.

"Вони не хочуть, щоб демократію побачили прості люди, які вже забули як вона виглядає. Тому робиться усе, щоб дискредитувати сам процес," - цитує Мелконьянца Independent.

Огляд підготував Ярослав Карпюк, Служба моніторингу BBC