Західні ЗМІ: як Байдену відбитись від Трампа та зцілити США

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Емоції переможців

Перемога кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на президентських виборах у США стала гарною новиною для західних ЗМІ.

Вона дала привід одним написати про "перемогу демократії" та подякувати американцям, а іншим дозволила "видихнути з полегшенням".

Та попри загальний піднесений тон висвітлення події, багато видань передбачають низку викликів, що постануть перед новим главою Білого дому. Об'єднання поляризованого американського суспільства - один з ключових.

The New York Times: За крок від прірви

Американські ЗМІ не приховували радощів, коли повідомляли новину про перемогу Байдена.

"Дякую, Америко. Наша демократія довела свою міцність перемогою Байдена", - під таким заголовком опублікувала свою редакційну статтю Washington Post щойно стало відомо, що Байден здобув вирішальну перемогу у штаті Пенсильванія.

"І хоча ці вибори не завершилися гучним відторгненням, на яке заслужив Трамп, виборці все ж таки відреклися від нього - вперше за 28 років президента не переобрали на другий термін", - підкреслює видання.

Washington Post пише, що в інших країнах "забіяки" на кшталт Трампа ставали авторитарними лідерами. Вони обіцяли виборцям безпеку та захист від зовнішніх загроз, демонізували культурні еліти та сіяли апатію.

"Трамп спробував всі ці тактики, але американці встояли", - пише видання.

The New York Times пише, що "зазирнувши у прірву автократичного націоналізму, американський народ вирішив зробити крок назад від краю".

Результат став певним розчаруванням для обох сторін, оскільки у Трампа розраховували на ще чотири роки у Білому домі, а у Байдена прагнули нищівної поразки Трампа. Тепер можна "видихнути з полегшенням", пише видання, проте зазначає, що справжня робота ще попереду.

Видання також підкреслює, що Камала Гарріс увійде в історію як перша жінка на посаді віцепрезидента США.

The New Yorker теж пише про перемогу демократії, проте застерігає від перебільшення значущості переваги у кількості голосів Байдена над Трампом. На момент публікації статті йшлося про перевагу в 4 млн голосів. Видання передбачає складні завдання, які стоятимуть перед Байденом.

"Якщо він вистоїть перед усіма викликами, чи то юридичними, чи то словесними, які підкидатиме йому Трамп протягом наступних днів та тижнів, свій термін він розпочне, зіткнувшись з надзвичайно поляризованою країною", - пише видання.

"Це нація, в якій одна частина не зовсім розуміє іншу", - додає видання і зазначає, що до цієї проблеми додадуться й інші, зокрема відновлення економіки від наслідків пандемії та подолання власне самої пандемії.

"Зцілити Америку"

Попри загальний піднесений тон висвітлення новини про перемогу Байдена, деякі європейські ЗМІ теж звернули увагу на виклики, що стоятимуть перед новим президентом США.

"Чотири роки перебування Трампа у Білому домі суттєво загострили розбрат та поляризацію в Америці", - пише бельгійське видання De Standaard.

"Саме тому в Байдена не буде іншого варіанту, окрім як зробити серйозну спробу примирити американців між собою", - додає газета.

"У Джо Байдена та його віцепрезидентки Камали Гарріс є чотири роки, протягом яких вони можуть спробувати зцілити Америку", - пише провідне німецьке видання Der Spiegel.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден та Камала Гарріс

У статті зазначається, що перед Байденом постали багато викликів, зокрема необхідність "зцілити глибоко розділену країну".

Інше німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung припустило, що дії Дональда Трампа після того, як він залишить Білий дім, можуть "становити небезпеку" для Байдена.

"Він має взяти до уваги той факт, що навіть після цього (залишення посади - Ред.), Трамп не змовкне, і половина країни дослухатиметься до нього", - йдеться у статті.

Схожої думки дотримується і французька Le Monde, яка пише, що "Трамп точно ще не сказав своє останнє слово".

Le Figaro ж пише про те, що Байден стане президентом країни, "що зіткнулася з безпрецедентною комбінацією численних криз: економічної, соціальної, політичної та у галузі охорони здоров'я".

"Наче пара старих капців"

Нідерландська Algemeen Dagblad провела паралель між Байденом у президентському кріслі та комфортом старої пари домашніх капців.

"Для США Джо Байден - наче пара старих капців: знайомий і комфортний. З ним, як він і обіцяв під час своєї кампанії, не доведеться перейматися через галасливі твіти свого президента", - пише видання.

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Інша провідна нідерландська газета NRC Handelsblad пише, що на посаді президента Байден матиме пройти випробування вмінням будувати мости.

Час зводити мости

Схожу думку висловлює у своїй редакційній статті під заголовком "Чотири роки розбрату в США, чотири роки збудувати мости" і британська Times.

"Найбільшим викликом для Байдена стане об'єднання розділеної країни. На відміну від чинного президента, він не викликає суперечливих почуттів та сильних емоцій. Його складно ненавидіти", - пише видання.

Згадує про мости у своїй статті й іспанська La Razon.

"Демократ прагне стати містком між Обамою та майбутнім, яке уособлює Камала Гарріс, для того, щоб повернути США на міжнародну арену", - пише видання.

Огляд підготувала Служба моніторингу ВВС.