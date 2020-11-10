З обранням Байдена Україна може зітхнути з полегшенням - західні ЗМІ

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Перемога Джо Байдена на президентських виборах у США є доброю новиною для України - про це майже одностайно пишуть провідні західні ЗМІ.

На їхню думку, чітка позиція Байдена щодо загрози з боку Росії, а також його залученість в українську політику під час роботи на посаді віцепрезидента означають, що у наступні чотири роки Київ зможе розраховувати на увагу та підтримку з боку Білого дому.

А деякі експерти наголошують, що головний позитивний підсумок для України - це можливість "перезапустити" відносини з США таким чином, щоб країна більше не опинялася в центрі американських внутрішньополітичних баталій.

Більш прийнятний президент, ніж Трамп

"Послання від українських лідерів до союзників у Вашингтоні після виборів звучить дуже просто: будь ласка, не втягуйте нас у свої партійні баталії", - так описує настрої в Києві американська Washington Post.

Як нагадує газета, у попередні роки Київ неодноразово опинявся в центрі американської внутрішньої політики. Тому під час підрахунку голосів українське керівництво поводилося дуже обережно - аби нікому не здалося, що Україна займає сторону одного з кандидатів.

Але новина про те, що Байден перемагає, дала країні привід зітхнути з полегшенням, наголошує видання. Причин цьому кілька, і одна з них полягає у досвіді майбутнього господаря Білого дому - під час президентства Барака Обами він тісно працював з Україною.

"Він розуміє геополітичну важливість України у боротьбі з ворожими діями Росії", - цитує Washington Post аналітика Тімоті Еша.

Експерт наголошує, що окрім безпекової підтримки, яку Байден скоріше за все надаватиме Києву, йдеться також про допомогу в боротьбі з корупцією.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден неодноразово відвідував Україною, а своєю промовою 2015 року у Верховній Раді навіть намагався мотивувати депутатів працювати заради успіху України, а не особистих інтересів

До того ж, жорстка позиція колишнього віцепрезидента щодо Кремля є більш прийнятною для України, ніж політика Дональда Трампа, якого неодноразово звинувачували в прихильності до Володимира Путіна, пише Washington Post з посиланням на експертів.

"Нічний кошмар" завершено?

Видання BuzzFeed News також наголошує на відчутті полегшення в Україні після оголошення про поразку Дональда Трампа.

"Це як прокинутися від нічного кошмару", - цитує сайт Дар'ю Каленюк, виконавчу директорку Центру протидії корупції.

"Українці, які сподівалися, що відносини між Вашингтоном і Києвом повернуться до рівня, на якому вони були до Трампа, були втішені новиною, що наступним американським президентом стане кандидат, який їх підтримує, а не називає Україну "корумпованою" країною з "жахливими людьми", - зазначає видання.

BuzzFeed News нагадує, що Байден шість разів відвідував Київ, обіцяв підтримувати "демократичні амбіції" України, а також відкрито називав Росію "загрозою безпеці".

І хоча президент Володимир Зеленський намагався уникати будь-яких коментарів щодо американських виборів, він "таємно вболівав за Байдена та був дуже задоволений його перемогою", пише видання з посиланням на власні анонімні джерела.

Але є в Україні і ті, кого перемога Байдена засмутила, пише BuzzFeed News. Зокрема йдеться про тих, хто допомагав адвокату Трампа Рудольфу Джуліані шукати компромат щодо діяльності сина Байдена під час роботи в Україні.

"Андрій Деркач, якого американські посадовці назвали "активним російським агентом" і який, за їхніми словами, намагався втрутитися в американські вибори від імені Кремля, заявив BuzzFeed News, що був розчарований і зазначив, що Трамп ще може перемогти після позовів до суду", - констатує BuzzFeed.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Андрій Деркач (праворуч) опублікував кілька розмов ексвіцепрезидента США Джо Байдена, зокрема з п'ятим президентом України Петром Порошенком

Більш передбачувана зовнішня політика

Одразу декілька провідних ЗМІ пишуть, що успіх Байдена є важливим для всього світу.

За оцінкою британської Daily Telegraph, на відміну від свого опонента Дональда Трампа, Байден добре знається на міжнародній політиці, зокрема завдяки своїй роботі в адміністрації Обами над такими "заплутаними та невдячними напрямками", як Україна, Ірак і Афганістан.

Американська New York Times тим часом зауважує, що у Володимира Путіна є "багато причин" ставитися до перемоги Байдена з деяким острахом.

"Байден вбачає в Росії одну з найбільших загроз безпеці Америки, обіцяє відбудувати зіпсовані стосунки з європейськими союзниками, а в статусі віцепрезидента він активно підтримував прозахідних політиків в Україні - державі, з якою Росія веде війну", - констатує газета.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC