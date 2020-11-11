Чому стухли протести в Білорусі і що це означає - огляд ЗМІ

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На щотижневий опозиційний недільний марш у Мінську 8 листопада прийшло найменше ‎людей за майже три місяці, що спричинило дебати про майбутнє протестного руху в ‎Білорусі.‎

У цей день також відбулося найбільше затримань протестувальників з часу насильницького ‎розгону демонстрантів одразу після суперечливих президентських виборів 9 серпня.

П'ятий президентський строк Олександра Лукашенка закінчився 6 листопада. ‎

Західні країни відмовилися визнавати його переобрання на тлі протестів проти ‎фальсифікацій на виборах. ‎

Що сталося 8 листопада?‎

На марш 8 листопада, який пройшов тринадцяту неділю поспіль, прийшло набагато менше ‎учасників.‎

Раніше на мітинги проти Лукашенка збиралися десятки тисяч людей, коли народний гнів ‎через результати виборів та свавілля силовиків був більший, а погода теплішою.‎

За оцінкою ЗМІ, кількість учасників на мітингах раніше сягала 200 000, але на останньому, ‎за їхніми розрахунками, зібралося лише кілька тисяч демонстрантів.‎

На марші також затримали понад тисячу людей - це рекордна кількість з часу перших ‎розгонів протестів, коли 9 та 10 серпня затримали відповідно понад 3 000 та 2 000 ‎протестувальників.‎

Опозиційні ЗМІ також відзначили, що із затриманими 8 листопада поводилися досить ‎жорстко, що нагадало про насильство з боку силовиків, яке збурило хвилю протестів у ‎серпні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Із затриманими поводилися досить ‎жорстко

Опозиційні журналісти Ігор Ільяш та Катерина Андреєва у своєму Телеграм-каналі ‎визнають, що "повноцінний протестний марш провести так і не вдалося", називаючи це ‎‎"важливою тактичною перемогою" для "військової хунти Лукашенка". ‎

Але вони також запевняють, що це не свідчить про тенденцію до затухання протестів у ‎‎"позиційній війні на виснаження".

Головне офіційне видання "Білорусь сьогодні" похвалило співробітників ОМОНу: "Цього ‎разу нашим захисникам знадобилося лише кілька годин, щоб очистити місто від тих, хто ‎намагався ігнорувати закон. Як завжди, спрацювали ювелірно". ‎

Чому на протести виходять менше людей?‎

Експерти відзначають кілька причин для зменшення кількості протестувальників. ‎

Політичний аналітик Петро Кузнецов каже, що ключовими факторами стали Covid-19, втома ‎та "хвиля репресій". ‎

‎"Реальність така, що битви за владу не виграють протестами щонеділі, тому що в понеділок ‎‎- на роботу. Це так не працює. Питання перемоги - це завжди питання ціни, яку сторони ‎готові заплатити", - пише аналітик.

‎"Білоруси не збираються переходити до насильства (і абсолютно правильно), у своїй ‎основній масі не прагнуть ризикувати навіть робочим місцем, а це означає, що процес не ‎може бути швидким просто за визначенням", - додає Кузнецов. ‎

‎"Наприкінці серпня здавалося, що правлячі еліти мусять побачити, що Лукашенко як політик ‎вийшов на фінішну пряму, а тому, щоб зберегти систему, варто його відсторонити від ‎влади. Але еліти вирішили: "нехай іде як іде"", - зазначає журналіст Северин Квятковський. ‎ ‎

Експерти також відзначають, що силовики стали діяти ефективніше та на випередження, ‎затримуючи протестувальників та запобігаючи формуванню колон та збору груп ‎демонстрантів в одному місці. ‎

Чому силовики діють жорсткіше? ‎

Лукашенко вирішив дати "вирішальний бій" 8 листопада через виснаження його силовиків, а також щоб скористатися психологічною втомою протестувальників, вважає політолог ‎Валерій Карбалевич.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Лукашенко істерить, а отже ми - переможемо", - кажуть опозиційні активісти

‎"Треба провести політичну зачистку до того, як почнеться погіршення економічного стану в ‎країні", а також через тиск з боку Володимира Путіна, який нібито дав Лукашенку ‎обмежений час на наведення порядку, пише Карбалевич. ‎

‎"Режим намагається загнати суспільство назад у стійло", - зазначив у Телеграм ‎опозиційний активіст Микола Дедок. ‎

Що кажуть лідери протестів?‎

Колишня кандидатка в президенти Світлана Тихановська 9 листопада закликала ‎продовжувати опір Лукашенку.‎

‎"Наш шлях до свободи виявився марафоном - але ми вже не зійдемо з дистанції", - ‎написала вона в Телеграмі. ‎

‎"Режим невідворотно закопує себе в злочинах та боргах", - додала Тихановська. ‎

Ще один опозиційний лідер, Павло Латушко, зробив схожу заяву: "Лукашенко істерить, тому ‎що знає, що йому протистоїть увесь народ, мільйони людей. Наша воля сильніша, отже - ‎ми переможемо!" ‎

Чи триватимуть протести?‎

Революціям природно мати спади і підйоми, зазначає Микола Дедок, закликаючи ‎припинити "ниття".‎

‎"Спад протестів не означає їхній кінець. І навіть завершення протестів на певний час не ‎значитиме, що система збережеться. Чому? Тому що вона віджила своє", - пише активіст. ‎

Політичний оглядач Олександр Класковський зауважує, що невдоволення білорусів владою ‎‎"нікуди не зникне", а це може призвести до потужніших протестів та "спалаху широкого ‎страйкового руху", в той час, як "ресурси режиму виснажуються".

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Петро Кузнецов зазначає, що осінні протести були "лише одним з етапів серйозної ‎боротьби". Він прогнозує "нові вибухи", сильніші за першу хвилю протестів, на тлі ‎накопичення економічних та політичних проблем влади.‎

‎"Переформатування протесту"‎

Северин Квятковський вважає, що на білоруські протести чекає "переформатування" з ‎переходом до принципу "тисяча по тисячі", коли відбувається тисяча акцій по тисячі людей ‎кожна. ‎

Як доказ поширення такого підходу, він пише про масові зібрання та імпровізовані музичні ‎концерти, які проходять в різних мікрорайонах Мінська.‎

Політолог також відзначає зростання важливості самоорганізації, зокрема завдяки так ‎званим "дворовим чатам" в Телеграмі та інших соцмережах.‎

Квятковський зауважує, що протестний рух отримав би друге дихання, "якби в ‎революційному процесі з'явився очільник чи очільниця, нехай би й символічний". ‎

Підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC