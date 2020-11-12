Подружжя, яке винайшло вакцину проти Covid. Що про них відомо

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Турецько-німецьке подружжя подарувало надію всьому світу, досягши успіхів у винайденні вакцини проти коронавірусу.

Угур Шахін, який народився в Туреччині, є керівником німецької компанії BioNTech.

Її він заснував разом зі своєю дружиною Озлем Тюречі, а також своїм колишнім викладачем, австрійським експертом з раку Крістофом Губером.

BioNTech разом зі своїм американським партнером Pfizer оголосили, що їхня вакцина може захистити понад 90% людей від зараження Covid-19 - про це свідчать попередні результати третьої фази випробувань.

Діти іммігрантів

Професор Шахін та доктор Тюречі, яким зараз 55 та 53 роки, заснували BioNTech у місті Майнц на заході Німеччини в 2008 році.

Обоє є дітьми турецьких іммігрантів.

Угуру Шахіну було чотири роки, коли він із матір'ю переїхав у Німеччину до свого батька, який працював на заводі Ford у Кельні.

Шахін вивчав медицину в Кельнському університеті.

"У нас були лекції до 16 години, після чого мої друзі йшли додому, а я прямував до лабораторії і працював там до 9-10 години вечора, а іноді й до 4-ї ранку", - цитує спогади професора Deutsche Welle.

Додому він їздив на велосипеді - і досі обирає саме цей вид транспорту, щоб дістатися до роботи.

"Він так і лишився надзвичайно скромним та дружнім", - розповідає про нього Маттіас Кромайер з компанії MIG AG, яка інвестувала в BioNTech від самого початку.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Штаб-квартира BioNTech у Майнці

Закінчивши медичну освіту, Шахін кілька років працював лікарем в клініці Кельнського університету й багато займався гематологією та онкологією, а потім його запросили до медичного центру Саарландського університету.

Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, студенткою медичного факультету Озлем Тюречі.

Вона обрала свою професію, надихнувшись прикладом батька, який приїхав зі Стамбула до Німеччини працювати лікарем і приймав пацієнтів у себе вдома.

"Я не могла уявити для себе жодної іншої професії, навіть коли була маленькою", - розповідає вона.

Вони одружилися у 2002 році, коли Шахін вже був співробіником медичного центру Майнцського університету. Навіть у день весілля він працював у своїй лабораторії.

Шлях до вакцини

За рік до шлюбу пара заснувала компанію Ganymed Pharmaceuticals, що займалася розробкою імунотерапевтичних препаратів від раку.

У 2016 році вони продали її за 422 млн євро і зосередили увагу на своїй іншій компанії - BioNTech.

До пандемії компанія працювала над дослідженням імунотерапії від раку, але поки що жоден з цих препаратів не дійшов до стадії схвалення.

Якщо рік тому ринкова вартість їхньої фірми становила 4,6 млрд доларів, то зараз вона зросла до 21 млрд доларів. У жовтні компанія вийшла на американську біржу Nasdaq.

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Шахін, який є головою компанії і власником 18 відсотків її акцій, тепер входить до сотні найбагатших німців. Тюречі обіймає посаду медичного керівника фірми. Обоє продовжують викладати в Майнцському університеті.

У BioNTech працюють понад 1 300 співробітників з 60 країн, більш ніж половина з яких - жінки, повідомляє Deutsche Welle.

Компанія ще раніше залучила чимало інвестицій, зокрема минулого року Фонд Білла та Мелінди Гейтс інвестували 55 млн доларів в її роботу над ліками проти ВІЛ та туберкульозу.

У січні, прочитавши у науковому журналі Lancet про швидке поширення коронавірусу в Китаї, Шахін зрозумів, що це перетвориться на повномасштабну пандемію, пише New York Times.

Вивчивши дані, він доручив понад 400 співробітникам працювати над вакциною. Науковці скасували свої відпустки і взялися до роботи.

"На планеті є не дуже багато компаній, які мають можливості та компетенцію робити це так швидко, як можемо ми", - розповів Шахін в інтерв'ю виданню.

"Це здавалося не можливістю, а обов'язком, тому що я зрозумів, що ми можемо одними з перших розробити вакцину", - згадує науковець.

З 2018 року BioNTech працювала з американською фармацевтичною компанією Pfizer над щепленням проти грипу, тож у березні вони домовилися співпрацювати в роботі над вакциною проти коронавірусу.

Шахін та керівник Pfizer, грек Альберт Бурла, відтоді стали добрими друзями. В інтерв'ю вони розповідають, що зійшлися через те, що обоє були науковцями та іммігрантами.

Попри комерційні успіхи Шахін та Тюречі разом з донькою мешкають у скромній квартирі біля офісу, пише New York Times. На роботу їздять велосипедом і навіть не мають машини.

"Угур - дуже, дуже унікальна людина", - розповів Бурла в інтерв'ю минулого місяця.

"Все що його цікавить - це наука. Обговорення бізнесу - це не його. Він зовсім таке не любить. Він науковець і людина принципів", - каже керівник Pfizer.

Шахін розповів виданню, що відсвяткував з дружиною новину про ефективність випробувань вакцини, заваривши вдома турецького чаю.

"Звісно, ми відзначили. Це стало полегшенням", - сказав він.

Підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC