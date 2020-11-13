22 тисячі випадків на день. Пандемія у Польщі вийшла з-під контролю - ЗМІ

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Медики у Краківській університетській лікарні лікують хворих на коронавірус

У Польщі пандемія коронавірусу вийшла з-під контролю і продемонструвала всі вади управління системою охорони здоров'я, пишуть польські ЗМІ.

Уряд Польщі більше не може вдавати, що тримає епідемію під контролем, вважає популярна польська газета Rzeczpospolita.

12 листопада у Польщі повідомили про 22 683 нових випадків коронавірусу, 275 людей померли.

Загалом з початку пандемії у Польщі захворіли на коронавірус 665 тисяч людей, 9499 з них померли.

В Україні, для порівняння, 527 тисяч людей захворіли, 9 604 померли з початку пандемії. 12 листопада виявили коронавірус ще у 11 787 людей, 172 пацієнти померли.

Зі зростанням кількості тих, хто захворів, у Польщі починають шукати і тих, хто в цьому винен. Провину можуть покласти на уряд.

Хаос

"Ми плануємо дозволити поховання також і в суботу, щоб у зимовий період похорони не відбувалися у темний час доби", - наводить газета реакцію мера Познані. Тим часом урядовці живуть у своєму власному світі, ізольованому від реальності, пише Rzeczpospolita.

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"Немає нічого дивного, що уряд не може налагодити комунікацію з громадськістю. Одного дня ми чуємо, що зростання кількості нових випадків уповільнилося, наступного дня урядовці пояснюють ще один стрибок кількості хворих і починають лякати, що може бути іще гірше", - нарікає газета.

Хаотичні рішення породжують ще більше хаотичних рішень.

"Одного дня уряд забуває додати магазини меблів у список закладів, яким дозволено працювати. Через кілька днів таки додає, бо люди починають протестувати. Закривають усі заклади культури, а церкви залишаються відкритими", - пише газета.

Немає системності у переліку членів родини хворих Covid-19, які мають йти на ізоляцію. Часом у той перелік потрапляють ті, хто взагалі не перебував у контакті з хворими, а за тими, хто перебував, взагалі ніхто не пильнує. Чим більша кількість заражень, тим хаотичніше стає облік і хворих, і контактів.

Іншою проблемою є те, що попри коронавірус, люди не перестають хворіти на інші хвороби і дуже часто не можуть отримати елементарного амбулаторного лікування.

"Політики також мають родини. Навіть якщо заклади охорони здоров'я для них доступніші, ніж для простих людей, вони не можуть не бачити, що система охорона здоров'я, яка і на початках епідемії діяла небездоганно, може взагалі зупинитися", - попереджає Rzeczpospolita.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Співробітники ресторанів протестують у Кракові. З 4 листопада у Польщі закрили для відвідування театри, музеї, ТРЦ та низку інших установ, крім аптек та продуктових крамниць

У соціальних мережах з'являється дедалі більше свідчень людей, які перехворіли на коронавірус. Вони розповідають часом про геть скандальні ситуації, які могли б бути смішними, якби не йшлося про життя і здоров'я людини.

Моравецького звільнять?

"Страху стає більше. А тим часом уряд Матеуша Моравецького не спромігся запровадити бодай якісь системні зміни, які б могли змінити ситуацію на краще. Тимчасові ліжко-місця, навіть з підключення до кисню, не допоможуть, поки не буде зреформована організація і фінансування системи охорони здоров'я", - зазначає Rzeczpospolita.

Оскільки зупинити поширення коронавірусу ніхто не спроможний, то у Польщі заходилися шукати винного.

"Чи буде ним керівник уряду? Такий вердикт був би логічним, бо він взяв на себе відповідальність, коли дав згоду на прем'єрство. На початку вересня ніхто не сподівався, на стрімке повернення епідемії. Але відповідальність повинна нести вся владна коаліція. Якщо там нічого не змінити, то кількість похоронів зростатиме і далі", - робить висновок газета.