"Потрібна жорстка любов". Як Байдену бути з Україною

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Попри "токсичну" роль, яку Україна останнім часом відігравала в американській політиці, новій адміністрації Джо Байдена варто продовжити тісну співпрацю з Києвом.

Про це у статті під назвою "Не забувайте про Україну" для видання Slate пише Ден Пелещук.

Він зазначає, що на тлі нинішньої конституційної кризи Україна особливо потребує американської підтримки. Тим більше, що і президент Володимир Зеленський поки що не спромігся виконати свої головні передвиборчі обіцянки стосовно боротьби з корупцією.

Втім, цитує видання українських експертів, після скандалу з імпічментом Дональда Трампа Зеленський досить вдало маневрував, намагаючись залишатися осторонь американських передвиборчих перегонів.

"Попри деякі проблематичні моменти і намагання розпалити скандали та секретні ігри, йому це вдалося", - заявляє Михайло Пашков, експерт з міжнародної політики в Центрі Разумкова.

За словами Пелещука, є чимало причин вважати, що Байден уважно стежитиме за Україною - адже на посаді віцепрезидента він тісно працював з Києвом від імені Барака Обами.

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Робота з Україною може принести Байдену "серйозні дивіденди" і зараз, вважає автор.

"Поки нова адміністрація починає глобальний проєкт з відновлення довіри до США, помітні успіхи в Україні - зокрема в питанні відновлення здорових дипломатичних відносин і підтримки реформ - можуть стати результатом, якого неважко досягти, зважаючи на досвід Байдена і його добру обізнаність щодо України", - наголошує Пелещук.

До того ж, демократична та економічно сильна Україна стане ударом для Москви, пише журналіст з посиланням на експертів.

Але вони зазначають, що Україні не варто очікувати від американського президента підтримки без жодних умов.

"На жаль, іноді Україні потрібна жорстка любов", - каже виданню колишній посол США Стівен Пайфер, наголошуючи, що саме таку любов може дати Києву Байден.

Більш передбачувана політика

Про те, якою буде співпраця США з Україною під час президентства Джо Байдена, писали протягом тижня і інші світові ЗМІ.

Зокрема, видання Al Jazeera зазначало, що президент Зеленский, здається, з полегшенням сприйняв перемогу колишнього віцепрезидента.

Адже навіть попри те, що саме Дональд Трамп дозволив продати Україні летальну зброю, його політика щодо Києва була аж надто хаотичною, пише сайт.

"Будуть зміни на краще, хоч тільки тому, що вже не буде імпульсивності та непередбачуваності Трампа", - цитує Al Jazeera політолога Володимир Фесенка.

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З такою інтерпретацією погоджується і Пітер Дікінсон в матеріалі для сайту аналітичного центру Atlantic Council.

Він зазначив у статті за 14 листопада, що перемога Байдена викликала в Україні "обережний оптимізм", особливо з огляду на його особисті зв'язки з Києвом.

Але за словами Дікінсона, не всі розділяють цей ентузіазм.

"Скептики вказують на неспроможність адміністрації Обами зупинити захоплення Криму Росією і її небажання надавати Україні летальну зброю. Адміністрація Трампа натомість надіслала Україні протитанкові ракети Javelin разом з іншою військовою допомогою", - пише Дікінсон.

Щодо внутрішніх українських справ, то тут думки теж розділюються. Хтось очікує, що Байден підтримуватиме реформи, а хтось побоюється, що це перейде у втручання у внутрішню політику незалежної країни.

"Але незважаючи на зміни в Білому домі, основи відносин між США та Україною є міцними. Двопартійна підтримка Україна в США залишалася стабільною з моменту здобуття країною незалежності в 1991 році", - констатує Дікінсон.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC