Майкл Б. Джордан — найсексуальніший чоловік року за версією People

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Американського актора Майкла Б. Джордана визнали найсексуальнішим чоловіком 2020 року за версією журналу People.

Джордан відомий за фільмами "Фантастична четвірка", "Чорна Пантера" та двома фільмами про Роккі "Крід: Спадок Роккі Бальбоа" та "Крід II".

Цього року журнал обирає найсексуальніших чоловіків вже 35-й раз.

Серед тих, хто отримував цей титул раніше - Бред Пітт, Шон Коннері, Мел Гібсон, Том Круз, Джордж Клуні, Ідріс Ельба та Девід Бекхем. У 2019 році це звання дісталося співаку Джону Ледженду.

"Ця усмішка! Ці руки! Його активізм!" - пише People про Джордана.

33-річний актор сказав журналу, що почувається "круто" і що жінки в його родині пишатимуться його званням.

"Знаєте, всі завжди жартували: "Майку, це те, що в тебе навряд чи колись буде". Але я радий стати частиною цього клубу", - сказав він.

Актор і активіст

Шлях до слави Джордана йшов через телебачення. Він знімався в серіалах "Дроти" та "Вогні нічної п'ятниці".

На великому екрані він з'явився у ролі жертви поліції у фільмі "Станція Фрутвейл", боксера Адоніса Кріда у сиквелах "Роккі", "Крід" та "Крід-2", а також у ролі злодія Еріка Кіллмонгера в блокбастері "Чорна Пантера".

Джордан також узявся змінювати правила в Голлівуді. Він заснував власну продюсерську компанію Outlier Society Productions, що однією з перших запровадила інклюзивний райдер, зобов'язуючи творців фільмів до більшого різноманіття в акторських складах та знімальних групах.

Актор брав активну участь у русі "Black Lives Matter" і закликав голосувати на виборах у США.

В інтерв'ю він розповів, що в майбутньому планує більше займатися режисерською роботою та продюсуванням.

"Я хочу лишити свій слід, і не лише за допомогою ролей, які я граю", - сказав Джордан.

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Неодружений актор, який полюбляє водити авто, готувати їжу та грати у відеоігри, зізнався, що секрет його впевненості "в усвідомленні того, що неможливо всіх зробити щасливими".

"Можна мати найкращі наміри в світі і все одно викликати суперечки або отримувати негативні коментарі… Треба просто вірити в себе і робити те, що на твою думку є дійсно правильним", - розповів Джордан.

Хто ще серед найсексуальніших?

У цьогорічному списку найсексуальніших вперше з'явився канадський актор, сценарист, режисер та продюсер Деніел Леві, чий серіал "Шіттс Крік" став цьогорічним тріумфатором премії "Еммі".

"Така форма сексуальності - це нішевий ринок, але мені приємно, що ви це оцінили", - пожартував 37-річний Леві в інтерв'ю People.

Він також розповів чим займався у 2020 році.

"Окрім випікання хлібу та довгих прогулянок зі своєю собакою, я багато читав та вчив", - сказав актор, зазначивши, що, як виявилося, приготування їжі - не його сильна сторона.

Також він каже, що розважався переглядаючи серіали та реаліті-шоу.

Повний список цьогорічних найсексуальніших чоловіків опублікують в номері журналу People, що вийде 20 листопада.

Підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC