Різдвяні прикраси восени - фальстарт чи жага позитиву?

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Коронавірус, карантин, вибори - ці та багато інших подій змушують людей шукати позитив у буденних речах. А що може ліпше уособлювати сподівання на краще і додавати кольорів похмурим коротким дням, ніж різдвяні прикраси?

Схоже, цього року для багатьох британців та американців відповідь однозначна, а прикрашання оселі сприймається майже як ліки, які слід вживати негайно.

І не так важливо, що за вікном ще листопад.

Доктор медицини Ніколь Болдвін з Цинциннаті - одна з багатьох американок, які раніше суворо дотримувалися правила "жодних різдвяних прикрас" до Дня подяки, який святкується 26 листопада. Але не цього року.

"Це робить мене щасливою. І я зараз стільки часу проводжу вдома. Багато хто просто хоче радіти і мати хоча б трішки чогось нормального в житті в цей шалений рік", - визнає вона в коментарі для Los Angeles Times.

Цього року Пем Берон з Клівленда також вперше порушила неписане правило про вчасність різдвяних прикрас.

"2020 рік був настільки негативний і похмурий, в ньому було стільки стресу, дезінформації та абсолютних страждань, що я сказала: "Я повішаю вогники й запалю їх". Тому що мені це потрібно. Це потрібно всім нам", - розповіла вона виданню Cleveland.com.

"Я хотіла потішити себе і, можливо, привнести трохи радості та гарних вогників в життя інших".

Що кажуть вчені

Як показують дослідження, візуальні форми святкового настрою можуть мати відчутний вплив на наше мислення, пише LA Times. Зокрема, у 2015 році вченим вдалося локалізувати ділянку мозку, яка збуджено реагувала на різдвяні картинки.

То чи може прикрашання осель викликати подібне "збудження"?

Автор дослідження Брайан Геддок припускає, що реакція може бути навіть сильнішою, оскільки додатковий ефект може викликати сам процес роздивляння знайомих і милих серцю прикрас, а також приємні аромати свята.

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На думку сімейного психолога Сінтії Серрато, щорічна практика прикрашання оселі також має заспокійливий ефект та викликає асоціації з дитинством.

"Декорування є ритуалом, - пояснює вона. - А ритуали дуже заспокоюють. Особливо, коли ми маємо пандемію, яка значно змінила те, як ми спілкуємося".

Але чи не зарано?

Пані Серрато також думає над цим питанням, але зрештою дійшла висновку, що їй не так важливо, що подумають про неї інші, якщо вона почне прикрашати дім раніше, ніж зазвичай було прийнято, - якщо це принесе їй більше задоволення.

"Не слід казати людям, що вони роблять зарано те, що приносить їм радість. Вони й так натерпілися", - радить вона.

Терапевтичний ефект "раннього" різдвяного декорування визнають і в Британії, де наприкінці жовтня психологи з Ноттінгемширу запустили Facebook-кампанію "Запали місцеві вогники", пише видання Metro.

За словами співорганізаторки Марії Діч, ідея народилася, коли вони побачили, наскільки пригніченими й втомленими були працівники лікарень через пандемію та короткі світлові дні.

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"Дуже швидко люди почали постити фотографії вогників, а за ними швидко підтягнулися ті, хто почав розвішувати різдвяні прикраси", - розповідає вона.

За словами однієї з активісток кампанії Карен Робінсон, "всім це подобається, а діти в захваті".

"Не має значення, що ще рано. Після такого року нам потрібно щось таке".

Викладач психології, доктор наук Джульєтта Вейкфілд підтвердила в коментарі BBC, що різдвяні вогні можуть бути корисними для психічного здоров'я.

"Різдвяні вогні можуть бути способом проявити спільну солідарність та ідентичність. Існує безліч доказів того, що така колективна приналежність зміцнює наше психічне здоров'я", - пояснила вона.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС