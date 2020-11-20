Як Байден може допомогти Україні подолати корупцію

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Новообраний президент США Джо Байден може допомогти Володимиру Зеленському подолати корупцію в Україні - і ця допомога йому конче необхідна, пише у редакційній статті The Washington Post.

Зеленський був одним із перших світових лідерів, який привітав Байдена з перемогою на президентських виборах - і це не дивно, пише видання.

Адже на відміну від Трампа, "Байден був одним із найкращих американських друзів України, відвідавши її п'ять разів у ролі віцепрезидента та сильно підтримуючи її боротьбу проти російської агресії та корупції всередині країни".

Зеленському як ніколи потрібна така підтримка, пише газета. Нещодавні рішення Конституційного суду завдали сильного удару по антикорупційному порядку денному, що був частиною його президентської кампанії.

Зеленський також припустився кількох помилок, пише видання. Зокрема, він чинив тиск для відставки "шанованого" голови Національного Банку Якова Смолія, а також спотикався у пошуках відповідей на рішення Конституційного суду.

Як зазначає видання, Джо Байден добре підготовлений, щоб надати Україні допомогу. Колишній віцепрезидент підштовхував попередній український уряд до боротьби з корупцією, а також підтримував надання Україні допомоги у протидії Росії.

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Нині адміністрація Байдена може зробити кілька речей, щоб допомогти Зеленському, зазначає газета.

По-перше, вона може підготувати санкції проти суддів Конституційного суду, які причетні до скандальних рішень. Глобальний акт Магнітського у таких випадках передбачає заборони на візи та замороження активів.

Департамент юстиції також зможе відновити зусилля у розслідуванні корупційних справ проти "ключових українських олігархів", зокрема Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського, "які зіграли важливу роль у блокуванні реформ та просуванні російських інтересів в Україні", пише Washington Post.

"Найважливішим для Байдена буде реанімувати політичний альянс між Вашингтоном та Києвом, який досі має сильну двопартійну підтримку в Конгресі, але був майже знищений Трампом", - додає газета.

"Хоча він був змушений відновити постачання військової допомоги Україні, Трамп продовжував просувати російську дезінформацію про те, що начебто Україна, а не режим Володимира Путіна, втручалася в американські вибори 2016 року".

До того ж Трамп ніколи не запрошував Зеленського до Вашингтону - тож виправлення цієї помилки має бути однією з ранніх зовнішньополітичних ініціатив Байдена, вважає видання.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC