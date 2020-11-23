Чому люди тікають з Кремнієвої долини

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Офіс компанії Zoom у Кремнієвій долині

Пандемія коронавірусу суттєво вплинула на ринок праці у всьому світі, змусивши компанії перейти на віддалений режим праці, а співробітників пристосовуватися до нових реалій роботи з дому.

Кремнієва долина не стала виключенням.

Та якщо раніше регіон, наче магніт, притягав найкращих ІТ-спеціалістів з різних куточків світу, то зі зникненням необхідності фізичної присутності в офісі, фахівці переїздять до інших штатів та починають розглядати альтернативні варіанти працевлаштування, пише The Wall Street Journal.

Нагода для змін

Кремнієва долина роками вабила висококваліфікованих ІТ-фахівців, які були готові миритися з надзвичайно високими цінами на оренду житла та витрачати чимало часу, щоб дістатися офісу.

У результаті це сформувало унікальну культуру підприємництва, де спеціалісти можуть вільно обмінюватися досвідом та ідеями з колегами, мати доступ до широкого кола потенційних інвесторів та створювати стартапи.

З початком доби дистанційної роботи, все більше і більше працівників почали переглядати не тільки свої погляди на те, де вони хочуть жити, а і на те, де хочуть працювати, пише видання.

Так, The Wall Street Journal наводить приклад кількох компаній з різних штатів США, які повідомляють про збільшення кількості резюме від фахівців з Сан-Франциско та іноді Нью-Йорку.

Цей тренд спостерігається і в іншому напрямку - технологічні гіганти наймають працівників з малих компаній, що розташовані у різних штатах.

Автор фото, Getty Images

"Та навіть якщо лише невелика кількість співробітників технологічних гігантів залишить свої робочі місця і роз'їдеться по США, розпорошення таланту може суттєво вплинути на компанії, міста, в яких вони базуються, та навіть потоки венчурного капіталу, кажуть економісти", - пише видання.

А що з інвестиціями?

The Wall Street Journal цитує економіста та директора Heartland Forward, неурядової організації, що займається дослідженням економічного відновлення, Роса Девола. Він каже, що шанси стартапів, яким вдалося залучити інженерів з топових компаній Кремнієвої долини, отримати фінансування від інвесторів зростають.

Йдеться не тільки про навички та досвід цих спеціалістів, а і про їхню мережу контактів і можливість у перспективі створити бізнес у своїх рідних містах.

"Навіть якщо їх небагато, а я думаю їх буде багато, навіть невеликий відсоток цих талановитих підприємців може суттєво змінити ситуацію", - каже економіст.

З Каліфорнії до Кентуккі

The Wall Street Journal розповідає історію колишньої топменеджерки Google Марсели Батлер, яка залишила Каліфорнію та переїхала до штату Кентуккі, влаштувавшись на роботу до сільськогосподарського стартапу AppHarvest.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спорожнілі кафе на вулицях Сан-Хосе

Зваживши всі за та проти, Батлер згадала слова свого товариша, який описував Кремнієву долину як "культуру обмежень", оскільки "у тебе ніколи не має часу і постійно бракує капіталу".

Зі зміною місця роботи зарплатня Батлер зменшилася на 100 тисяч доларів на рік.

"Вийшло, що мій чистий заробіток зменшився, але моя купівельна спроможність та якість життя - на вищому рівні. Це навіть не обговорюється", - ділиться екстопменеджерка Google.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС