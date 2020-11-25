Білоруси започаткували новий формат протестів. Його називають "ідеальним"

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22 листопада протести в Білорусі пройшли в новому форматі. Замість єдиної ходи, яка до цього відбувалася майже щонеділі, демонстранти одночасно зібралися маленькими групами в десятках районів Мінська та інших міст.

Експерти та журналісти вважають таку тактику вдалою - особливо через те, що вона дозволила суттєво зменшити кількість затриманих.

22 листопада, за даними МВС Білорусі, арештували 345 людей (правозахисний центр Весна повідомляє про 390), що значно менше, аніж на минулих вихідних, коли число затриманих перевищило тисячу.

Водночас децентралізований протест не виглядає так ефектно в медіа, як багатотисячна колона протестувальників, кажуть оглядачі. Також він створює труднощі з підрахунком числа демонстрантів.

Від гранат вже не розбігаються

Гомельський журналіст Петро Кузнєцов пише у Facebook, що протести 22 листопада "однозначно виглядають як успіх білорусів, можуть надихнути багатьох і стати новою точкою росту".

"Останніми тижнями влада відверто вела війну проти дворів, і у відповідь двори та райони мобілізувалися. Все цілком логічно: коли підходять уже до твого під'їзду, то вмикається принцип - відступати нікуди", - пише він.

Прикладами такої "війни" автор вважає відключення від водопостачання району Нова Борова в Мінську, яке він називає "тактикою блокади", а також розділення Мінська "на гетто" силовиками.

"Формуючи сьогодні свої локальні колони, люди демонстрували дивовижну рішучість і мужність. Від гранат і пострілів вже майже не розбігаються, все частіше не дають арештовувати своїх. Стає очевидним те, що те саме "ядро протестів", про яке багато хто говорить, налаштовано серйозно та не збирається покидати вулиці. Силовиків у такому форматі на все місто не вистачає", - пише журналіст.

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За словами автора, нова тактика може надихнути багатьох із тих, хто, можливо, трохи втомився чи взяв паузу в очікуванні нових рішень

"Щоб пригнобити протест у всіх районах, мікрорайонах і дворах двомільйонного міста, треба вводити воєнний стан і застосовувати армію. Відкрито і масово залучати до такого протистояння солдат бояться всі диктатори. Військові - не цербери, та історія вчить, що вони можуть у найнесподіваніший момент вчинити зовсім не так, як від них очікували", - зазначає Кузнєцов.

Автор вважає цілком імовірним, що районні колони протестувальників можуть знову злитися в одну в центрі міста, як було в серпні та вересні.

"У боротьбі на виснаження, чим і є мирні протести, про які ми говоримо всі ці сто днів, сьогоднішній день сказав нове слово. Білоруси показали, що сила, рішучість та ресурси продовжувати у них ще є", - каже він, додаючи, що силовикам такої сили та рішучості бракує.

Дії силовиків розпорошені

Політолог Андрій Єгоров розповідає в коментарі Thinktanks.by, що новий формат "вийшов доволі виграшним" та "отримав добрі відгуки у регіональних чатах".

"У багатьох районах відбулася хода, і доволі масова. Дії силовиків були розпорошеними, вони не змогли нейтралізувати всі місця зустрічі", - розповідає він.

"Очевидно, що мирний протест продовжується і буде продовжуватися. Але треба розуміти що режим продовжує наступ. Виглядає так, ніби він нарощує репресивний тиск. Тому треба шукати нові форми протесту та переоцінювати стратегію довгострокових дій", - додає Єгоров.

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За словами аналітика Валерія Карбалевича, новий формат протестів створив більше труднощів для силовиків, які змушені постійно переміщуватися, тому і затриманих було менше, ніж зазвичай.

Водночас, каже експерт, через розпорошеність протестів не було відчуття народної єдності, що "своїх" багато або навіть більшість. Також було важко порахувати, скільки людей вийшли на акції.

Прибічники віддаляються від Лукашенка

Експерт Єгор Лебядок також зазначає, що силовикам не вдалося одразу захопити всі двори протестувальників, оскільки їх стало багато.

"Громадяни Білорусі природним чином для неозброєних конфліктів рухаються у напрямку зведення протистояння на позиційний рівень, запобігати діям малих груп силовиків, які служать Лукашенку. Сьогодні багато відео, де люди не розбігаються перед малою групою (силовиків - Ред.), відбивають своїх і навіть змушують бігти деяких посіпак Лукашенка. Це призводить до необхідності збільшення числа таких силовиків у порівнянні з минулим для розгону такої ж кількості громадян", - міркує автор.

Лебядок також вважає, що новий формат дозволяє долучити до протестів більше людей із віддалених районів - особливо тих, хто був до цього часу нейтральним.

Експерт також пише, що "помірковані" прибічники Лукашенка дедалі більше віддалюються від "радикальних" його прихильників.

"Видно, що і вони менше виражають свою політичну позицію на вулиці, на роботі та в транспорті, все більше усвідомлюють, що їх зовсім не 80 відсотків", - каже Лебядок.

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Водночас публіцист Северин Квітковський каже в коментарі Белсат, що підрахунок протестувальників - це проблема для медіа та поліції, а не для самих протестувальників. Він вважає нову тактику "ідеальною", адже вона тримає силовиків під постійним тиском.

"Уже пішли систематичні тріщинки (…) Льодовик почав обвалюватися", - каже автор, додаючи, що впевнений у перемозі протестів.

Погляд державних ЗМІ

Провладні медіа країни традиційно розповідали про п'яниць та хуліганів серед демонстрантів і про те, що протести поступово згасають.

Стаття в офіційній державній газеті "Білорусь Сьогодні" вийшла під заголовком "Нісенітниця: марш проти фашизму під нацистськими прапорами - в Мінську пройшла скромна "мирна" акція протесту".

Каналі Білорусь-1 у головному вечірньому випуску новин 22 листопада торкнувся теми протестів лише на 40-й хвилині та звинуватив їх учасників в агресивних діях.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC