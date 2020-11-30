Гриби у лісах рятують українців у часи коронавірусу - західні ЗМІ
Цього року в Україні нечуваний врожай грибів, і це стало своєрідним порятунком для багатьох українців. Походи в ліс по білі гриби та опеньки стали для них і безпечною розвагою під час карантину, і порятунком від економічної скрути, пише американська New York Times.
Біологи пояснюють, що розмаїттю грибів в українських лісах сприяло сухе літо, за яким була тепла осінь з пізніми заморозками, зазначає видання.
Це підтверджують і опитані газетою грибники.
Емілія Коледа, яка продає свою "здобич" на трасі під Києвом, зібрала сім відер білих грибів лише за одну подорож до лісу. У минулі роки хорошим результатом вважалися три відра.
"Несподіване везіння з врожаєм грибів стало порятунком для бідної країни. В деяких українських сім'ях гриби є одним з основних продуктів, а в інших їх збирають для продажу на ринку, щоб підзаробити", - наголошує New York Times.
Пані Коледа, зокрема, розповіла газеті, що через карантин інших способів заробити в неї не було. Гроші від продажу грибів вона витратила на дрова для обігріву будинку взимку, а також на шкільне приладдя для онуків.
"Гриби цього року врятували багатьох людей, - цитує її газета. - Природа допомогла нам пережити карантин".
Але багато в Україні й тих, для кого похід по гриби - це спосіб побути наодинці з природою і подихати свіжим повітрям. Щоправда, навіть любителі неохоче розповідають про найбільш "грибні" місця.
"Тих українців, хто позначає такі локації на Google-картах, вважають порушниками традицій", - розповідає видання.
За ще одною традицією, кожна сім'я призначає "дегустатора", який добре знається на грибах і про всяк випадок перевіряє зібраний врожай за день до інших родичів - наче сапер, що виходить на мінне поле.
"Це жорстока, але необхідна традиція", - пояснює New York Times, наголошуючи, що в Україні цього року побільшало і випадків отруєння грибами, а 11 людей померли.
До того ж поліція нещодавно заарештувала групу чоловіків, які намагалися вивезти понад 50 кг грибів з Чорнобильської зони.
"Гриби полюбляють теплу і дощову погоду, але в помірних масштабах. Їм потрібен баланс - і це те саме відчуття, якого шукають грибники, зокрема, в цей нестабільний рік", - констатує New York Times.
Підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.