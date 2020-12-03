Британські військові репетирують масову вакцинацію. Але для більшості країн - все складно

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Британські військові вже відпрацьовують дії щодо участі у масовій вакцинації населення, повідомляє британська газета Daily Mail.

Операція "Панацея", яка відбувається на футбольному та регбі-стадіоні "Ештон Гейт" у Брістолі, є репетицією найбільшої в історії країни програми вакцинації, початок якої запланований на наступний тиждень, зазначає видання.

Daily Mail нагадує, що Велика Британія замовила 40 мільйонів доз вакцини, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech. З них 10 мільйонів надійдуть вже до кінця 2020 року.

Сам процес вакцинації буде відбуватися у спеціально облаштованих приміщеннях великих лікарень, на стадіонах та конференц-центрах, розповідає газета.

Вакцина є, а логістика?

Інша британська газета Financial Times пише про логістичні проблеми із розповсюдженням вакцин у світі.

Видання цитує представників німецької команії Deutsche Post DHL, які попереджають: дві третини світу навряд чи матимуть легкий доступ до вакцин, що потребують зберігання за доволі низьких температур.

Дослідження DHL та консалтингової фірми McKinsey виявили відсутність охолоджувальних установок у значній частині Африки, Азії та Південної Америки, що стане "найбільшою проблемою".

Уряди та неурядові організації повинні будуть вжити спеціальних заходів для забезпечення розподілу вакцин, таких як швидке нарощування потужностей для зберігання, пише газета.

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"Ми можемо привезти туди ці речі. Але коли ми доставимо вакцини лікарям, що станеться, коли вони відкриють упаковку?" - запитує Катя Буш, головний комерційний директор DHL.

Financial Times зазначає, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зараз розробляється понад 170 вакцин Covid-19.

DHL вважає, що лише вакцини, які можна зберігати при температурі від 2 ° C до 8 ° C, можна буде "ефективно розподіляти" між країнами. Хоча навіть за такої умови частка населення планети, до якої можна дістатись за допомогою сучасної інфраструктури, - лише до 70% тобто близько 5 мільярдів людей.

Тим часом дослідники підрахували, що для забезпечення глобального розподілу вакцини протягом наступних двох років знадобиться 15 тисяч авіаперельотів.

Проте пані Буш вважає, що багато комерційних авіакомпаній захочуть долучитися до перевезення вакцин, оскільки вже багато місяців зазнають втрат через коронавірус.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС