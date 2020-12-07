Експеримент з Covid-19 провалився. У Швеції запроваджують жорсткі обмеження

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Ця скандинавська країна була єдиною в Європі, що відмовилась від серйозних обмежень та карантину для боротьби з Covid-19, і стала головним прикладом у затятих суперечках між прихильниками та супротивниками локдаунів.

Вже наприкінці березня світові ЗМІ ставили запитання "Чи не ведуть Швецію до катастрофи?"

Та після стрімкого зростання кількості захворювань та летальних випадків восени, уряд вирішив змінити тактику поведінки. Наразі Швеція завершила експеримент з коронавірусом і почала вживати жорстких заходів для стримування розповсюдження хвороби, пише The Wall Street Journal.

Тепер шведи, як і решта європейців, готуються до зими з низкою обмежень: від заборони на масові зібрання до нових правил продажу алкоголю, пише видання.

Експеримент не вдався

Минулого тижня кількість летальних випадків від Covid-19 у Швеції перетнула позначку у 7000.

У сусідніх Данії, Фінляндії та Норвегії ця цифра складає 878, 415 та 354 людей відповідно. Вперше з часів Другої світової війни, сусіди Швеції закрили для її мешканців свої кордони.

Під час емоційного телевізійного звернення до нації, прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен попросив скасувати всі неважливі зустрічі і оголосив заборону на зібрання групами понад вісім людей. Як наслідок, кінотеатри та інші розважальні заклади зачинилися.

Відсьогодні зачиняються і школи.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маски у шведському громадському транспорті - досі виключення. Стокгольмське метро, 4 грудня

"Влада обрала стратегію, яка повністю відрізнялася від тієї, яку наслідувала решта Європи, і через це країна сильно постраждала під час першої хвилі", - цитує The Wall Street Journal лікаря, який опікується хворими на Covid-19 пацієнтами у Каролінській університетській лікарні у Стокгольмі, Петра Новака.

За словами пана Новака, медики ніколи не поділяли оптимізму Міністерства охорони здоров'я Швеції щодо перспективи набуття колективного імунітету шляхом відкритості до контакту з вірусом.

Видання пише, що однією з причин, чому Швеція продовжувала дотримуватися такої стратегії попри застереження лікарів, є високий рівень незалежності та повноважень, які мають такі державні інституції за місцевим законодавством.

Та, наприкінці листопада, головний епідеміолог Швеції Андерс Тенгелл, який і просував політику колективного імунітету, визнав, що нація його не набула.

А що з економікою?

Не принесла ця стратегія суттєвої вигоди і для економіки, як очікували її прихильники.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, І економіка, і туризм суттєво постраждали

Зокрема, протягом першого півріччя 2020 року ВВП Швеції скоротився на 8,5%, а рівень безробіття, як очікують, сягне 10% у 2021-му, пише The Wall Street Journal з посилання на дані Центрального банку Швеції та інші економічні джерела.

Низка ресторанів, готелів та магазинів, що продають одяг, готуються до закриття. На відміну від решти європейських країн, де карантинні обмеження поєднувалися з програмами підтримки бізнесу, шведська влада підтримувала місцевих підприємців набагато менше.

"Я більше не впізнаю власну країну"

Втручання прем'єр-міністра у ситуацію фактично свідчить про те, що контроль над ситуацією перейшов до уряду. Проте, за словами деяких науковців, невдалий експеримент з коронавірусом підірвав довіру до влади та експертів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Уряд Стефана Левена змушений брати під контроль ситуацію з поширенням коронавірусу

"Хвороба стрімко шириться Стокгольмом і ми перебуваємо у дуже, дуже складній ситуації зараз", - цитує видання посадовця, що відповідає за охорону здоров'я у регіоні, Берна Ерікссона.

Насамкінець, The Wall Street Journal цитує шведського економіста Ларса Калмфорса, який каже, що шведи вважають себе дуже раціональними і прагматичними людьми, але протягом місяців влада відмовлялася вживати заходів, попри докази існування проблеми.

"Я більше не впізнаю власну країну", - підсумовує видання словами економіста.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС