Чи варто подорожувати на свята під час карантину

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Нью-Йорку вже готуються до Різдва

З наближенням свят точаться запеклі дискусії щодо доречності масштабних святкувань Різдва та Нового року.

Чи варто подорожувати під час пандемії заради посиденьок з рідними, які можуть бути в групі ризику? Чи можна зменшити небезпеку "привезти" вірус родичам, здавши перед подорожжю тест на Covid-19?

Чіткі відповіді на ці питання вже дали американські експерти з інфекційних захворювань і деякі посадовці - вони закликають залишатися вдома і не подорожувати на Різдво.

Однак окремі ЗМІ зазначають, що для того, щоб люди почули ці заклики, треба змінювати методи комунікації - не залякувати, а пояснювати.

А от газета New York Times нагадує, що світу не вперше доведеться святкувати Різдво посеред пандемії.

Такий досвід у людей вже був 1918 року під час епідемії "іспанки" - грипу H1N1, який забрав життя мільйонів - деякі відповіді щодо безпеки святкування можна відшукати в свідченнях очевидців того часу.

Різдво під час "іспанки"

За словами New York Times, зимові свята 1918 року припали на період відносного затишшя між двома хвилями пандемії - осінньою, яка виявилася особливо лютою, і зимовою, що досягла піку після Нового року.

"Люди все ж таки збиралися сім'ями, але біля столів часто стояли порожні стільці", - пише газета. За офіційними даними, від "іспанки" померло до 675 000 американців.

За словами історика медицини Александра Наварро, сотні тисяч людей втратили близьких, але особливих суперечок щодо того, збиратися в сімейному колі чи ні, майже не було.

Тим більше, що головною темою в ті дні було завершення Першої світової війни.

Як нагадує видання, у святковій промові на День подяки президент Вудро Вільсон про пандемію навіть не згадав, натомість говорив про щастя знову отримати мир.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Британські та американські військові та медсестри прикрашають різдвяну ялинку у Лондоні в грудні 1918 року, в розпал пандемії іспанки

"Хоча пересування солдатів всередині країни та за її межами зіграли значну роль в поширенні грипу, репортажі у пресі того часу свідчать, що ризик заразитися не змусив людей відмовитися від святкування", - наголошує New York Times.

Наприклад, за даними газети, солдатів-переможців напередодні Різдва запрошували на застілля та вечірки.

А от різдвяних подорожей тоді було значно менше - родичі жили близько один до одного і віддавали перевагу святам в сімейному колі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Діти мігрантів до США з різдвяними подарунками, грудень 1918 року

Але розповіді очевидців згадують не тільки про святкування.

"Протягом трьох тижнів я допомагав сусідам з господарством і похованням померлих", - цитує газета один із сімейних листів, яким поділилася співрозмовниця видання зі штату Айова.

"Цієї зими я допоміг поховати більше людей, ніж за все своє життя. Це було жахливо".

Як зупинити святкові подорожі?

Думка головних американських епідеміологів щодо різдвяних подорожей є однозначною - вони закликають залишатися вдома.

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Провідний вірусолог Ентоні Фаучі зазначає, що вперше за 30 років зустрічатиме Різдво окремо від своїх трьох доньок.

Він каже, що розуміє, що люди втомилися від нескінченних обмежень, але закликає потерпіти, повідомляє CNBC.

Голова європейського офісу ВООЗ Ганс Клюге каже, що хоча це Різдво відрізнятиметься від звичних свят, воно все одно може бути щасливим.

Відсвяткувати його можна онлайн, каже фахівець, або навіть зібратися з родичами на вулиці, щоб зменшити ризик зараження.

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Газета Washington Post пише, що експерти з охорони здоров'я з "жахом" очікують Різдва, особливо після того, як мільйони американців не дослухалися застережень і поїхали до родичів на День подяки наприкінці листопада.

В багатьох штатах пункти тестування не справлялися з напливом охочих переконатися, що вони не є носіями вірусу, аеропорти виявилися не готовими до натовпів, які унеможливили дотримання соціальної дистанції.

Але головний урок, які винесли експерти з Дня подяки, - необхідність нових підходів у комунікації, наголошує Washington Post.

"Звинувачувати людей, кричати на них, стигматизувати їх - очевидно, все це не працює, - цитує газета вірусолога Анджелу Расмуссен. - Треба співчувати та демонструвати емпатію. Треба зрозуміти, чим керуються люди, і переконати їх вчинити інакше".

Газета зазначає, що більшість застережень з боку влади спиралися на залякування - мовляв, святкові зібрання можуть призвести до смерті родичів.

"Замість того, щоб спиратися на застереження, що провокують страх, посадовцям в галузі охорони здоров'я треба формулювати повідомлення так, аби вони звучали не як лекція шкільної вчительки, а робили проблему особистою для людей", - зазначає Washington Post з посилання на експертів з комунікації.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC