Зеленський програє боротьбу з корупцією - Bloomberg

Автор фото, Getty Images

Попри передвиборчі обіцянки здолати корупцію, президент Володимир Зеленський програє у боротьбі з політичною системою країни, яка і надалі викликає питання, пише Bloomberg.

Реформи, які здобувалися непростим шляхом після антиурядових протестів та втечі з країни Віктора Януковича у 2014 році, зараз розвалюються, вважають автори Bloomberg.

"Окрім викриття його недосвідченості (42-річний чоловік був популярним телевізійним коміком перед тим, як обійняв посаду), рух назад ставить під питання майбутнє нації, яка протягом десятиліть відігравала велику роль у геополітиці, неодноразово втягуючи Росію та Захід у затяту боротьбу між собою", - пише Bloomberg.

Видання пише про кризу, що виникла після жовтневого рішення Конституційного суду, що скасувало більшу частину антикорупційної реформи, і зазначає, що спроби звільнити суддів не дали результату, що свідчить про послаблення авторитету Зеленського у парламенті.

А МВФ повідомив, що не надасть Києву, як очікували, наступний транш фінансової допомоги до кінця року, підкреслює Bloomberg.

Видання цитує політичного аналітика з консалтингової фірми Ducker Frontier Марка МакНемі, який каже, що український президент "грає у дуже небезпечну гру, яка з високою ймовірністю може завершитися демонстрацією його неспроможності управляти політичними подіями".

"Структурно країна здебільшого не змінилася - нею керують олігархи, а парламент та судова влада пронизані корупцією та зовнішнім впливом", - каже аналітик.

Видання також цитує депутата п'ятьох скликань Михайла Косіва, за словами якого, українському президенту складно долати корупцію через те, що це "система майстерних схем, що ґрунтується на прогалинах у законодавстві".

"Для цього потрібно мати широкий досвід та знання, яких у політичного новачка Володимира Зеленського немає", - каже він.

Bloomberg звертає увагу і на те, що за час президентства Зеленського не засудили жодного високопосадовця, а команду реформаторів, що поділяють ідеї та засади ринкової економіки, замінили на посадах під час кадрової перестановки.

Видання пише, що нездатність зробити рішучий крок та відмежуватись від минулого зрештою позначається на рейтингу Зеленського, що падає.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС