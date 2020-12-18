Як вбивство українця шокувало Португалію і спровокувало реформи - New York Times

Автор фото, Getty Images

Смерть громадянина України Ігоря Гоменюка в Португалії, причиною якої могли стати тортури з боку місцевих правоохоронців, спричинила хвилю обурення в країні, пише американська New York Times.

Трагедія сталася ще в березні, але її наслідки відчуваються в Португалії й досі - минулого тижня пішла у відставку голова місцевої прикордонної служби. Це сталося в рамках реформ, які Міністерство внутрішніх справ розпочало після загибелі українця.

Пан Гоменюк прилетів до Лісабона без робочої візи, адже сподівався знайти роботу вже на місці. Португальські прикордонники кажуть, що попросили його залишити країну, але 40-річний українець начебто відмовився сісти на літак. В результаті, за даними видання, його відправили до ізолятора, де він за кілька днів помер від задухи.

Колишня голова прикордонної служби заявила, що не сумнівається, що пан Гоменюк зазнав тортур.

Це підтверджують і заяви португальської прокуратури. Там кажуть, що інспектори побили українця дубинкою та залишили в наручниках щонайменше на вісім годин.

Розтин засвідчив, що пан Гоменюк зазнав кількох переломів, а положення, в якому його залишили, стисло грудну клітину, через що він задихнувся. Ці дані доводять, що чоловік став жертвою "нелюдського поводження", кажуть прокурори.

Тепер в Португалії дедалі гучніше лунають заклики змінити політику щодо мігрантів. Також там вимагають відставки міністра внутрішніх справ, який, втім, поки що залишається на посаді, але обіцяє покращити роботу ізолятора на території аеропорту Лісабона, зазначає New York Times.

Автор фото, Getty Images

Правозахисники кажуть, що трагедія, яка сталась з паном Гоменюком, стала прикладом проблем, що склалися в міграційній політиці Португалії.

За словами виконавчого директора Amnesty International в Португалії Петро Нето, чимало біженців прибувають у країну з туристичними візами і лише потім подають документи на отримання офіційного статусу. Деякі з них скаржаться на погане ставлення з боку влади, а притулки для біженців переповнені, наголошує New York Times.

Дружина загиблого українця Оксана Гоменюк заявила ЗМІ, що не отримала жодної підтримки від португальського уряду.

"Я ніколи не думала, що таке може статися в європейській країні - в Європі, де права людини понад усе", - цитує її видання.

Тепер її сім'я сподівається отримали мільйон євро - адже пан Гоменюк був годувальником родини, в якій без батька залишилися двоє дітей.

Окрім цього, каже адвокат пані Оксани, вона жадає справедливості і хоче, щоб ті, хто вбили її чоловіка, понесли покарання.

Наразі звинувачення у вбивстві висунули трьом інспекторам.

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC