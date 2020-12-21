Чи одружуватись? Скоро на це зможе відповісти застосунок

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У британських школярів може з'явитися застосунок, що допоможе їм у побудові романтичних стосунків.

Ідею запропонувала адвокатка та фахівчиня у галузі сімейного права леді Фіона Шеклтон, яка представляла інтереси принца Уельського Чарльза та сера Пола Маккартні під час розлучень, повідомляє Times.

У такий спосіб баронеса Белгравії, яку у пресі називають "королевою розлучень", хоче заохотити підлітків аналізувати свої стосунки та сумісність з партнерами.

Це, на її думку, допоможе уникнути ранніх шлюбів між партнерами, які погано підходять один одному.

Леді Шеклтон виступила спонсором дослідження Екстерського університету, результати якого показали, що серед молоді найпоширенішими проблемами у стосунках стають нереалістичні очікування та несумісність.

"Ці проблеми можна і потрібно виявити, перш ніж пара погодиться взяти на себе певні зобов'язання", - цитує видання дослідження.

На базі цього проєкту леді Шеклтон і хоче запустити застосунок та серію навчальних модулів.

Досвідчена адвокатка, яка займається розлученнями протягом 40 років, наголошує на важливості ставити собі низку запитань перед тим, як зробити важливий крок та побратися.

Зокрема: "Чи хороша пара для мене мій партнер?", "Чи добрі ми друзі?", "Чи прагнемо ми того самого у житті?", "Чи бачимо ми один в одному переважно хороше?"

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За словами леді Шеклтон, більша частина її клієнтів зізнаються, що взяли шлюб не з тими людьми.

"Вони усвідомили прямісінько перед весіллям, або під час церемонії, або ж відразу після, що припустилися страшенної помилки", - каже вона.

Леді Шеклтон представляла принца Чарльза під час розлучення з принцесою Діаною, а також займалася юридичним процесом під час розлучення принца Ендрю та герцогині Йоркської Сари Фергюсон у 1996-му році.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС.