Зерно, вирощене біля Чорнобиля, досі небезпечне - науковці

Автор фото, Держагентство з управління зоною відчуження Підпис до фото, Від аварії на ЧАЕС минуло більше 34 років, але рослини у Чорнобилиській зоні та поруч з нею все ще забруднені

Зерно, яке вирощують поблизу Чорнобиля, досі забруднене радіацією через аварію 1986 року, з'ясували британські та українські науковці.

Вони дослідили пшеницю, ячмінь, овес та інші зернові культури, які виростили в Іванківському районі, і виявили, що рівень вмісту стронцію-90 та цезію-137 майже половини зразків значно перевищує рекомендовані норми.

Стронцій-90 у небезпечних дозах також виявили у дровах та попелі, який використовують як добрива, повідомляє Daily Mail.

Результати дослідження опублікував журнал Environment International.

Автор фото, Держагентство з управління зоною відчуження

"Ми зосередилися на стронції-90, оскільки відомо, що він наразі присутній у ґрунті переважно в біодоступній формі, тобто його можуть вбирати рослини", - розповіла Ірина Лабунська з наукового центру Greenpeace на базі Університету Ексетера.

Вони проводили дослідження спільно з Українським науково-дослідним інститутом сільськогосподарської радіології.

"Люди мають знати про забруднення ґрунту та рослин, і їм потрібно давати поради щодо найбезпечніших методів для ведення сільського господарства та відновлення", - додала дослідниця.

Вона каже, що в Україні перестали перевіряти продукти на вміст стронцію-90 у 2013 році.

Накопичуючись у зубах та кістках, цей радіоактивний ізотоп може викликати рак.

Науковці стверджують, що підвищені рівні його вмісту спостерігатимуться ще принаймні десять років.

У дослідженні вчені аналізували зразки зерна та соснової деревини, зібрані з 2011 до 2019 року в 13 населених пунктах Іванківського району, розташованому приблизно за 50 км від ЧАЕС і за межами зони відчуження.

"Забруднення зерна та дерев, які вирощують в Іванківському районі, викликає серйозне занепокоєння і потребує негайного подальшого дослідження", - зазначив директор Українського інституту сільськогосподарської радіології Валерій Кашпаров.

Науковці дали низку рекомендацій, зокрема відновити моніторинг харчових продуктів та довкілля, запровадити освітні програми, обмежити використання органічних добрив та припинити використовувати забруднені дрова.

Довготривалі наслідки

Автор фото, Держагентство з управління зоною відчуження

Дослідження, проведені раніше, показали, що молоко, свинина та інші продукти в деяких районах Рівненської області досі залишаються забрудненими радіацією.

Концентрація радіоактивних речовин у м'ясі та молочних продуктах у п'ять разів перевищує безпечну норму для дорослих і у 12 разів - для дітей, згідно зі звітом Greenpeace 2018 року.

За словами пані Лабунської, хоча рівень забруднення ґрунту був не надто високим, радіоактивний цезій продовжує накопичуватися в молоці та інших продуктах.

"Мешканці цих сіл постійно зазнають радіоактивного впливу, що становить ризики для здоров'я майже всього організму, особливо для дітей", - розповідала дослідниця.

Науковці стверджують, що прості та недорогі заходи можуть знизити рівні радіації до безпечних, як от годування свиней незабрудненим кормом та додавання речовин, що зв'язують цезій, в харчування корів.

За словами Лабунської, українська влада перестала вимагати дотримання таких заходів більш ніж десять років тому.

"Ця ситуація має стати попередженням та нагадуванням про те, наскільки довго можуть тривати наслідки ядерних катастроф", - цитує Daily Mail Лабунську.

"Без адекватних заходів протидії те, що може здаватися вже подією минулого, залишиться повсякденною реальністю для громад, які зазнали найбільшого впливу", - попередила дослідниця.