ЗМІ з'ясували, як українська ікона могла потрапити з Донбасу до Лаврова

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2018 році Мілорад Додік вручав Лаврову орден Республіки Сербської

Міжнародний скандал, що спалахнув через ікону, подаровану співпрезидентом Боснії і Герцеговини Мілорадом Додіком міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, набирає обертів.

У той час, як політики, правоохоронці та міністерства закордонних справ БіГ, України та Росії роблять гучні заяви, журналісти боснійського сайту Istraga зробили спробу з'ясувати, як ікона з зайнятого проросійськими сепаратистами українського Донбасу могла потрапити на Балкани.

Скандал з іконою

14 грудня пан Додік подарував старовинну ікону Сергію Лаврову й одразу ж з'ясувалось, що вона має печатки УРСР та може бути привезена з Луганська.

Посольство України направило спеціальну ноту владі БіГ з припущенням, що ікона могла бути вивезена з окупованої частини України.

Автор фото, klix.ba Підпис до фото, Фото ікони та печатки з сайту klix.ba

Місцеве МЗС назвало ці звинувачення серйозними. Прокуратура країни навіть відкрила провадження.

Міністерство культури України також заявило, що ікона могла належати Україні, про що свідчать зображені на ній печатки

На фоні скандалу політичні опоненти Додіка у БіГ почали вимагати його відставки, а його політична сила стверджує, що цю ікону не викрадали.

Влада Росії згодом заявила, що поверне ікону до БіГ для експертизи.

Гіркін, Малофеєв і Додік

Автори статті з промовистою назвою "Костянтин Малофеєв, олігарх, який любить ікони, Мілорада Додіка та українських сепаратистів" припускають, що цей російський бізнесмен міг бути причетним до скандального подарунка.

BBC News Україна звернулася до фонду пана Малофеєва з проханням про коментар, але відповіді поки що не отримала.

Автори статті нагадують, що Малофєєв - російський мільярдер, який мав стосунок до фінансування сепаратистських груп в Україні. Його російська преса за любов до релігії та її просування називає "православним олігархом".

Він є засновником кількох фондів, але найцікавішим у цьому контексті є "Фонд Святого Василя".

Журналісти вказали, що пошук слідів діяльності фонду викидає багато статей про те, що "благодійник і меценат" Костянтин Малофєєв є колекціонером ікон, деякі з яких він дарував людям по всьому світу.

Також є багато свідчень про зустрічі та зв'язки Малофеєва з Мілорадом Додіком.

Автор статті Авдо Авдіч ставить питання, чи значить це, що Малофеєв подарував Мілораду Додіку вкрадену в Україні ікону, яку Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову?

І сам відповідає - "звичайно, це не повинно обов'язково це означати".

Автор фото, ВВС Підпис до фото, За спиною у Костянтина Малофєєва в його офісі - ікони, томики "Історії Малоросії" Миколи Маркевича і фоліант "Царгород на старовинних картах". Інтерв'ю BBC 2015 році

Однак тут же вказує, що незаперечним фактом є те, що російський олігарх мав стосунок до воєнізованих підрозділів на сході України, які могли викрасти ікону. А також те, що Малофєєв є колекціонером ікон, що він мав кілька контактів з Мілорадом Додіком, і що ікона з України опинилася в руках Мілорада Додіка.

Як приклад, автор пригадує випадок в аеропорту автономного регіону Боснії та Герцеговини Сербської Країни Баня-Луки у травні 2018 року. Малофєєв прилетів тоді для зустрічі з Додіком на приватному літаку, але прикордонні служби не впустили його до країни через інформацію срецслужб про його начебто нелегальні фінансові оборудки.

Тоді вказували, що вони хотіли обговорити угоду на 200 мільйонів євро.

Малофєєва не впустили до країни ані після втручання тодішнього російського посла Петра Іванцова, ані особистого прохання Мілорада Додіка, який навіть приїхав для цього в аеропорт.

Автор нагадує, що на той час Костянтин Валерійович Малофєєв вже був "у чорному списку США та Європейського Союзу".

"Костянтин Малофєєв фінансує сепаратистську діяльність на сході України і тісно пов'язаний з Олександром Бородаєм, Ігорем Гіркіним (також відомим як Ігор Стрєлков) і так званою Донецькою Народною Республікою", - пояснювала тоді адміністрація США причини санкцій.

Сам Малофеєв частково визнавав цю інформацію, проте в інтерв'ю ВВС вказував, що Гіркіна ледь знає, проте дуже детально розповідав про підтримку сепаратистів Донбасу.

Візити в Боснію і Герцеговину

Журналіст вказує, що у 2014 році олігарх та загартований у боях на Донбасі козацький ватажок Микола Дьяконов прилітали в аеропорт у Баня-Луки.

Тоді він прилітав як учасник "козацького ансамблю". Видання опублікувало фото "козака" і на Донбасі, і в БіГ.

"За інформацією служб безпеки, Костянтин Малофєєв прибув з козаками і зустрічався тоді з Мілорадом Додіком. Але офіційних записів про цю зустріч немає", - йдеться у статті.

Але в серпні минулого року Микола Дьяконов і Малофеєв точно мали "робочу зустріч", після якої вони висловлювали захоплення іконами в храмі Донської ікони Божої Матері, що перебуває на території Донського кадетського корпусу в Росії, вказує автор.

Журналіст також наводить уривок розмови Малофєєва з росіянином Ігорем Гіркіним, більш відомим як Ігор Стрєлков, який був одним з лідерів сепаратистів в Україні.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ігор Гіркін, якого пан Малофеєв "заледве знає"

"Привіт, Костянтине Валерійовичу! Отже, ми відбили атаку! Ворог відійшов на всі боки з великими втратами", - доповідав сепаратист Стрєлков Костянтину Малофєєву щодо оборони Слов'янська.

Цю розмову перехопила Служба безпеки України.

Хоча в інтерв'ю ВВС Малофеєв назвав цей запис підробкою.

Журналіст також нагадує, що Ігор Гіркін мав багатий досвід війни у Боснії і Герцеговині, тож має там зв'язки.

Ще на початку 1990-х Гіркін воював зі своїми воєнізованими підрозділами у Вишеграді на сході БіГ, де співпрацював із військовим злочинцем Міланом Лукічем.

Журналіст вказує, що з початком війни на Донбасі туди також поїхали бійці з БіГ воювати на боці сепаратистів.

Мова йде про щонайменше сімох людей, участь яких у війні офіційно зафіксована. Вони також могли перевозити звідти певні речі.

Огляд підготувала Служба моніторингу ВВС.