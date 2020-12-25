Роботи на річці Прип'ять загрожують мільйонам українців - Guardian

Автор фото, УНІАН

Науковці попереджають про загрозу радіоактивного забруднення через роботи з відновлення водного шляху, що з'єднає Балтійське море з Чорним, пише Guardian.

Через поглиблення дна річки в зоні відчуження, на поверхню можуть піднятися радіонукліди, які можуть забруднити питну воду для восьми мільйонів українців, попереджають вчені та екологи.

У зоні відчуження на річці Прип'ять влітку почалися роботи з поглиблення дна в рамках міжнародного проєкту з відновлення суднохідного шляху E-40 завдовжки 2 000 км, що пройде через Польщу, Білорусь та Україну.

Такі роботи провели вже щонайменше в семи різних місцях річки, п'ять з яких розташовані менш ніж за 10 км від зруйнованого реактора, повідомляє коаліція "Врятуй Полісся" (Save Polesia).

Це суперечить рекомендаціям Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що чорнобильська зона відчуження має лишатися недоторканою через радіоактивне забруднення після аварії на ЧАЕС 1986 року.

Тендер на роботи з поглиблення та очищення дна Прип'яті виграла українська компанія "Собі", що розпочала роботи в липні цього року, як йдеться на їхній сторінці у Facebook.

Компанія зазначає, що водний шлях є важливим для розвитку річкового транспорту та торгового шляху між сусідніми країнами, а саме Білоруссю.

Українська влада виділила на роботи з поглиблення та очищення дна близько 12 мільйонів гривень.

Перед початком проєкту міністерства, компанії та ЄС замовили його техніко-економічне обґрунтування.

Проте кілька неурядових організацій, зокрема "Врятуй Полісся", Всесвітній фонд дикої природи (WWF) та BirdLife, попереджають, що уряд порушує закон, не провівши оцінку впливу на довкілля, як того вимагає українське законодавство.

На думку природоохоронних організацій, техніко-економічне обґрунтування E-40, проведене у 2015 році Морським інститутом у Гданську, не оцінило належним чином наслідки радіоактивного забруднення, яке може виникнути через роботи з поглиблення дна в зоні відчуження.

Guardian пише, що Міністерство інфраструктури України, яке опікується проєктом Е-40, не відповіло на питання видання.

Французька неурядова організація "Асоціація контролю за радіоактивністю на заході" (Acrо), після дослідження, проведеного на замовлення Франкфуртського зоологічного товариства, попередила: "Спорудження Е-40 матиме радіологічний вплив на робітників будівництва та населення, яке залежить від річок.

Організація нагадала, що МАГАТЕ рекомендувало залишити забруднений осад у Київському водосховищі у спокої, аби запобігти ураженню населення, що мешкає нижче за течією.

"У цьому контексті, спорудження Е-40 не є доцільним", - підсумувала Acro.

"Те, що вони хочуть побудувати шлюз і пускати кораблі дуже близько до чорнобильського реактора, - для мене це неймовірно. Це найбільш забруднена частина зони відчуження", - цитує Guardian голову Acro, ядерного фізика Давида Бойлі.

Представник компанії "Собі" Дмитро Надєєв розповів виданню, що компанія замовила дослідження щодо радіації і взяла проби ґрунту.

"Аналіз показав, що роботи можна проводити безпечно, але всіх робітників забезпечили засобами індивідуального захисту та дозиметрами", - сказав він.

Він додав, що науковці щоденно беруть проби води нижче за течією від місця проведення робіт.

Від Балтики до Чорного моря

Автор фото, Daniel Rosengren/FZS Підпис до фото, Водний шлях проходитиме через Полісся, яке називають Амазонією Європи завдяки неймовірному розмаїттю дикої природи

Е-40 протягнеться від Гданська в Польщі, через південь Білорусі до Херсона і стане найдовшим водним шляхом у Європі, у 25 разів довшим за Панамський канал.

За його створення виступають урядові структури та коаліція організацій.

Невеликі судна вже можуть рухатися цим шляхом, але його поглиблять та розширять, аби там могли проходити судна до 80 метрів завдовжки.

Зараз у Польщі проводять друге техніко-економічне обґрунтування, щоб визначити найкращий маршрут, повідомляє Guardian. Результати очікують за кілька місяців.

Будівництво Е-40, ймовірно, коштуватиме понад 13 мільярдів євро, більшу частину з яких витратять у Польщі.

Захисники довкілля також непокояться через втрату біорізноманіття. Водний шлях проходитиме через Полісся, яке називають Амазонією Європи завдяки неймовірному розмаїттю дикої природи, що включає 1,5 мільйони перелітних птахів, а також зубрів, вовків, рисей та ведмедів.

Шістдесят місць дикої природи міжнародного значення на шляху Е-40 зазнають впливу через спорудження водної магістралі, зазначає видання.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC