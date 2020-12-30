"Великий демократ моди" і творець бізнес-імперії. Чим П'єр Карден запам'ятався світу

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Модельєр П'єр Карден був невтомним новатором, який протягом 70 років порушував правила і точно відчував дух часу.

Західна преса згадує, як Карден, який помер 29 грудня, змінив моду.

За свою 70-річну кар'єру Карден став однією з найбільш шанованих особистостей світу моди.

Його також критикували за надмірну комерційність та бажання розмістити своє ім'я на найрізноманітніших товарах.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Дизайнер був піонером не лише моди, але й маркетингу

П'єр Карден народився в Італії, але коли він був ще дитиною, його родина емігрувала до Франції.

Дизайнер розробив свій стиль, працюючи на Dior, а потім запустив власний бренд.

Автор фото, REG LANCASTER Підпис до фото, За роботою

Карден розворушив моду своїм геометричним дизайном та сукнями-пухирями. А завдяки своєму підходу, він зміг змістити французьку моду від пихатої ексклюзивності до молодіжного готового одягу та дизайну в стилі унісекс, пише Telegraph.

У 1960-х роках Карден створив футуристичний одяг космічної ери, який носили всі - від "Бітлз" (їхні костюми без лацканів - його творіння) до Джекі Кеннеді та Марлен Дітріх.

Автор фото, V&A IMAGES Підпис до фото, Музиканти "Бітлз" в костюмах від Кардена

Його бачення майбутнього назавжди буде асоціюватися з ерою 60-х, пише Guardian.

Космічна естетика Кардена відповідала цінностям того десятиліття.

"Абстрактні геометричні форми, футуристичні блискучі матеріали та сміливі короткі силуети символізували нове покоління, яке залишало позаду корсетну жіночність у пастельних тонах і охоче приймало нову бешкетливо стильну версію шику", - зазначає видання.

Автор фото, REG LANCASTER Підпис до фото, Кардена надихали космічні перегони. Він створював капелюхи, схожі на шоломи, і використовува експериментальні матеріали

Карден став одним з перших, хто приніс високу моду в маси, дозволивши продавати свої колекції в магазинах з кінця 1950-х років, пише Daily Mail.

Частиною міфології Кардена стало те, що за зухвальство його нібито виключили з французького Синдикату високої моди. Та насправді він сам пішов з організації, щоб позбавитися від її обмежень на висвітлення преси, зазначає Telegraph.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Карден на кінофестивалі в Каннах, 1961 рік

Наприкінці 1950-х Карден заклав основи своєї глобальної імперії. В часи, коли Франція була беззаперечним епіцентром моди, він привозив свій одяг до Москви, Токіо та Пекіна, зробивши більше для стирання міжнародних кордонів, ніж будь-який інший модний кутюр'є, пише New York Times.

Він зрозумів, що існує величезний ринок для модного одягу в Центральній Європі та Азії і під кінець 60-х вже пропонував одяг свого дизайну для масового виробництва в Китаї.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Карден з моделями на вулицях Москви

У 1983 році Карден став першим французьким кутюр'є, який з'явився у Радянському Союзі. Його одяг виготовляли на радянських фабриках і продавали під брендом "Карден" в бутіках у Москві, розповідає видання.

Комерційний підхід

Financial Times називає Кардена "великим демократом моди". Він вірив, що кожен заслуговує на те, щоб мати трохи стилю, незалежно від того, де вони живуть, і навіть якщо стильною буде лише бляшанка сардин.

Його творчим баченням справедливо захоплювалися. Як розповідав його колишній помічник Жан-Поль Готьє, "з ним я навчився, що можна зробити капелюх зі стільця".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Карден запускає новий парфум, 1976 рік

Але його нещадно критикували за надмірне використання ліцензування та розміщення свого імені на найрізноманітніших товарах.

Його ініціали з роками з'явилися на бритвах, предметах побуту і навіть трусах, які продавалися в супермаркетах. Якось він сказав, що не проти, якщо його ініціали з'являться на рулонах туалетного паперу.

У 90-х роках "Карден" стало символом того, як бренд може знецінитися через надто широкий вжиток, зазначає Financial Times.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Крамниця Кардена у Кракові

Та сам дизайнер на це не зважав, продовжуючи будувати свою бізнес-імперію. "Мені не потрібно нічого доводити", - казав він журналістам у 2008 році.

"Я можу прокинутися вранці, поголитися однією зі своїх бритв, використати власний бальзам після гоління, одягтися в одяг від П'єра Кардена - від краватки та білизни до сорочки. Потім я можу піти у власний ресторан Maxim's або театр П'єра Кардена. Усе в моєму будинку - також від П'єра Кардена, навіть їжа, тому що я також випускаю різноманітні продукти та напої", - казав дизайнер у своєму інтерв'ю, яке цитує Telegraph.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Моделі в окулярах Кардена. Весна-літо 2011 року

Зараз під торговими марками модних домів можна знайти шоколад, готелі та сонцезахисні окуляри, і це все походить від розуміння Кардена про те, що гламур модного бренду має безмежний комерційний потенціал, зазначає Daily Mail.

Імперія Кардена

Наприкінці 80-х-початку 90-х Карден спробував створити варіації на тему свого космічного дизайну 60-х. Він поєднував комерційний підхід з театральним. Модельєр ставив екстравагантні шоу в Москві у 1991 році, а десятиліття потому - в пустелі Гобі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Показ на борту колишнього радянського авіаносця "Київ" у Китаї, 2011 рік

Однак його репутація як кутюр'є занепадала. В середині 90-х на показ його сезонних колекцій приходило лише вузьке коло клієнтів та журналістів, згадує New York Times.

У порівнянні з багатьма дизайнерами сьогодення, чиїм бізнесом керують міжнародні конгломерати, у Кардена не було бізнес-партнерів. "Я фінансист, банкір і творець", - казав він. - Я завжди робив те, що хотів, тому що в мене ніколи не було керівника".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одна з останніх колекцій Кардена, представлена у вересні 2020 року у Парижі

У 2016 році він запросив близько мільярда євро за права на свою бізнес-імперію.

"Якщо у вас немає грошей, то не купуйте, - сказав він тоді репортеру з Bloomberg. - Вас ніхто не змушує. Я можу собі дозволити померти, не продавши її".

Покупці так і не з'явилися, зазначає Wall Street Journal.

Та й сам він зізнавався, що точно не знав, скільки вартий його бізнес, що налічував понад 800 ліцензійних угод.

У Кардена було понад 30 будинків у всьому світі. Найвідомішим став його футуристичний маєток у Каннах, спроєктований у 1970-х і збудований на скелі над морем, пише Washington Post.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 2001 року Карден придбав ці руїни замку маркіза де Сада

Під кінець свого життя Карден жив у маленькому селі Лакост на південному сході Франції. У 2000 році він придбав руїни замку, де колись жив Маркіз де Сад, і з часом став власником понад 40 будівель у селі, а також заснував там щорічний музичний фестиваль.

За це його не любили місцеві мешканці. Але Карден, який інвестував у місцевість понад 30 мільйонів доларів, вважав, що врятував село.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У замку де Сада Карден також організовував покази, 2016 рік

Пожертви

Кардена шанували за гуманітарну роботу, пише Washington Post. Він був послом доброї волі ЮНЕСКО і підтримував програми з дослідження та запобігання СНІДу.

Карден також збирав кошти на допомогу жертвам Чорнобильської катастрофи, а також разом з ЮНЕСКО створив програму "шість прапорів толерантності", що підіймали на мандрівних щорічних церемоніях, в яких він сам брав участь.

Автор фото, KEYSTONE Підпис до фото, А такими Карден бажав бачити медичних працівниць

Одним з його останніх проєктів став збір коштів на відбудову Фароського маяка в місті Александрія в Єгипті, одного з семи чудес світу.

"Ресторани, готелі… Я робив штори, столи, лампи… Звичайно, лишилося ще шість чудес світу," - казав він в інтерв'ю Guardian у 1999 році.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC