"Більшовицький" штурм Вашингтона: преса про заворушення у США

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Безпрецедентні в сучасній американській історії події у Вашингтоні, коли прихильники президента Дональда Трампа спробували захопити Капітолій, шокували всіх, хто слідкував за цим у світі.

Міжнародні медіа (як лівого, так і правого спрямування) називають це нападом на демократію і головною помилкою вже майже колишнього президента США.

Дональд Трамп - не Джордж Вашингтон

Газета Times звертається до історії, згадуючи першого лідера США Джорджа Вашингтона, який у 1797 році добровільно покинув свою посаду після двох термінів, хоча і не був зобов'язаний це робити. 22-у поправку до конституції Сполучених Штатів, яка обмежує президентство двома термінами, ратифікували лише в 1951 році.

Джордж Вашингтон не захотів стати монархом, попри всі пересуди критиків, пише газета. Через 200 років це рішення вважається одним з найбільших діянь Вашингтона та ключовим для становлення конституційної демократії. Також під час його правління вирішили, що головними у політиці будуть закони, а не політичні протести.

На думку Times, Дональд Трамп провалив обидва тести першого президента. Він не зміг добровільно і гідно залишити свій пост. І замість того, щоб спробувати зупинити насильницький протест, він його заохочував. Відео зі зверненням до протестувальників з'явилося занадто пізно, цього вже недостатньо.

І якщо Вашингтона пам'ятають за його по-справжньому лідерські вчинки (він залишив після себе сильну республіку), то Трампа пам'ятатимуть за порушення обов'язків і за те, як він послабив республіку, якій мав служити, пише видання.

"Державний переворот Трампа"

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Guardian вважає, що Трамп спробував влаштувати державний переворот.

На думку газети, його мета - перешкодити Байдену стати президентом - є частиною кампанії по делегітимізації нового президента і ослаблення ролі нової адміністрації.

Демократія - це система угод, які дозволяють ухвалювати спільні рішення і поважати результат, яким би він не був. А насильство, яке ми побачили на Капітолійському пагорбі, є проявом авторитаризму - це спосіб змусити інших людей підкоритися волі заколотників, вважає газета.

"Послідовники більшовиків"

Independent згадує, що Трамп якось заявив про перетворення Америки в державу третього світу. Тепер він сам спровокував зіткнення, які більше асоціюються з насильницькою передачею влади в нестабільних країнах.

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Усередині Капітолію законодавці обговорювали прецедент 1876 року і намагалися вгадати побажання авторів конституції Сполучених Штатів Америки. А ззовні будівлі купки "послідовників більшовиків" готувалися до штурму "Зимового палацу". На їхньому шляху були лише кілька поліцейських. Відмінність Вашингтона 2021 року від Петрограда 1917 року була в тому, що ці "революціонери" робили селфі з мармуровими стовпами, пише газета.

На думку видання, сцени з Вашингтона повинні нагадати американському народу, чому він проголосував за звільнення Трампа і чому американцям ні за яких умов не можна дозволити йому знову наблизитися до влади.

Скринька Пандори республіканців

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Багато республіканців, включно з віце-президентом Майком Пенсом, не підтримали заклики Трампа не визнавати результати виборів

Daily Telegraph розмірковує над тим, як заворушення у Вашингтоні позначаться на відносинах між Трампом і Республіканською партією.

Багато високопоставлених республіканців запитували себе, яку скриньку Пандори вони відкрили, підтримавши Трампа. Зараз у них є відповідь - вони отримали його прагнення до влади за будь-яку ціну, коли конституція вже не вважається цінністю.

Інцидент у Капітолії вказує, що "трампізм" нікуди не подівся, і Трампа й надалі підтримуватиме неврівноважена частина Республіканської партії, а сам він, ймовірно, вважатиме, що покинув Білий дім лише тимчасово.

Ті, хто приїхав до Вашингтона з інших регіонів США, повернуться додому і продовжать боротьбу.

Як попередив сенатор-республіканець Мітч Макконнелл, американська демократія може увійти в "смертельний штопор", який може призвести до сплеску насильства в країні.

Один з найтемніших днів історії США

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New York Times пише, що президентство Дональда Трампа, яке від самого початку загрузло у злості, чварах і теоріях змов, закінчується тим, що розлючений натовп, підбурюваний переможеним політиком, штурмує Капітолій.

Це так, ніби Америка стала типовою авторитарною державою.

6 січня 2021 року запам'ятають як один з найтемніших днів в історії Сполучених Штатів.

Замість дня, покликаного символізувати мирну передачу влади, середа запам'ятається як день, коли натовп, підбурюваний президентом Трампом, увірвалася у Капітолій і вибив шибки на дверях у Палату представників, зчинивши збройне протистояння.

Уявити подібне у Вашингтоні - цитаделі американської демократії - було неможливо.

Поліцейські наставляють зброю на протестувальників, щоб не пустити їх в будівлю Капітолію. У ротонді сльозогінний газ. Законодавці ховаються по кабінетах. Радикали стоять на місці віце-президента в сенаті і сидять за столом спікера Палати представників.

Не менш тривожними були слова, якими описували події: переворот, повстання, підбурювання.

Раптово Сполучені Штати почали порівнювати з умовною "банановою республікою", а столиці інших країн почали тривожитися через внутрішні події у США. Виявилося, що "американська бійня" - це не те, з чим Трамп покінчив (як він обіцяв при вступі на посаду), а те, що через чотири роки сталося через нього у тому самому будинку, де він складав присягу.

"Ідіоти", які ускладнили життя прихильників Трампа

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Телеканал Fox News, що вирізняється правими поглядами і симпатизує Трампу, цього разу не знайшов виправдань для штурму Капітолію.

Оглядач Дерой Мердок описав події так: "Ці ідіоти тепер надзвичайно ускладнили життя тим із нас, хто захоплюється президентом Трампом за те, що він здобув видатні перемоги у внутрішній і міжнародній політиці".

Тепер на будь-які аргументи про найвищий середній дохід домогосподарств в історії Америки, найнижчий рівень бідності, повну ліквідацію "Ісламської держави" і створення двох вакцин проти COVID-19 за дев'ять місяців буде звучати відповідь: "Ви маєте на увазі того бовдура, люди якого напали на Капітолій?"

Ці неамериканські анархісти зробили ведмежу послугу президенту Трампу, руху "Америка передусім", більш ніж 74 мільйонам виборців, які проголосували за нього в листопаді, і Сполученим Штатам Америки, зазначає Мердок.

Наслідки на роки

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Наслідки подій будуть розходитися як кола по воді впродож багатьох років, й розбиратися з ними доведеться історикам, пише Wall Street Journal.

Однак шанси на те, що республіканці побачать Трампа лідером своєї партії після того, як він піде з поста президента, значно зменшилися.

"Як і сам Трамп намагався нагадати своїм прихильникам, коли вже спалахнуло насилля, республіканці люблять, коли їх сприймають як партію правопорядку і законності, і це навряд чи той імідж, який він зараз створює", - пише газета.

Реакція у Німеччині, Ізраїлі та Іспанії

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Америка впала в анархію, пише німецька Süddeutsche Zeitung.

Дональд Трамп, який зневажає країну і її закони, розворушив маси, закликавши прихильників до штурму столиці. Нарешті настав момент, коли цю людину потрібно притягнути до відповідальності.

Він знущається зі США, руйнує демократію, закликає до перевороту. У будь-якій іншій демократії в світі це було б розцінено як спроба державного перевороту. Трамп повинен за це заплатити, вважають німецькі журналісти.

Як зазначає видання, у цей день авторитет США в світі серйозно похитнувся.

У країні йде жорстокий процес самоочищення - якщо їй вдасться це зробити.

І коли вже шукати позитивні висновки з інциденту в Капітолії, то вони такі - будь-який політик, який погоджується з безумством Трампа, має піти разом з президентом.

Протестувальники не лише прогнали законодавців з будівлі, а й, по суті, вигнали Трампа з Білого дому. У середу він завершив свій термін повноважень. Його слід виводити в наручниках, вважає видання.

Ізраїльська Haaretz пише, що у Трампа за час правління було багато невдач, але були і певні успіхи.

Однак у кінцевому підсумку пам'ятати про нього будуть за дві події. Перша сталася на початку першого року на посаді президента (зіткнення ультраправих та ультралівих у Шарлоттсвіллі), а інша відбулася прямо зараз, за ​​два тижні до закінчення його терміну.

Мітинг ультраправих у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія, відбувся влітку 2017 року й після нього Трамп заявив, що з обох сторін протистояння були дуже гарні люди. Ця подія зробила його першим і, як сподіваються ізраїльські журналісти, останнім президентом Америки, що легітимізував та прославив неонацистів, які кілька днів тероризували жителів американського міста.

Друга подія - це те, що трапилося в середу, коли його найбільш переконані прихильники і любителі теорій змов спробували - і на короткий час зуміли - силою зупинити дебати в Конгресі з приводу результатів президентських виборів, зазначає газета.

Іспанська El Pais вважає, що по демократичних принципах завдали сильного удару.

У період максимальної політичної напруженості безвідповідальне ставлення Трампа призвело до нової ганебної кульмінації з вкрай недемократичними рисами.

Він поставив під сумнів результати виборів без будь-якого раціонального пояснення і завдав, як тепер очевидно, жахливої рани американському суспільству. Треба думати не тільки про радикалів, які штурмували палати Конгресу, а й про мільйони громадян, які втратили віру в демократію через нахабну брехню недостойного президента, вважає видання.

На країну чекає непросте завдання відновлення, завдані збитки величезні. Демократично мислячим жителям США необхідно проявити єдність, щоб ізолювати "вірус", який шкодить демократії, тобто Дональда Трампа, резюмує газета.