Офіційно: Конгрес затвердив перемогу Байдена. Як реагує Трамп

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Конгрес США офіційно визнав перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США.

Це зробили обидві палати американського парламенту попри заворушення, які сталися напередодні.

Таким чином Конгрес визнав Джо Байдена та Камалу Гарріс наступними президентом та віце-президентом США.

Голоси виборників схвалили після того, як обидві палати американського парламенту відхилили заперечення проти голосування в штатах Пенсильванія та Аризона.

Заперечувати проти формальної сертифікації голосів виборників у кожному штаті - таким був план Трампа, щоб затягнути процес визначння перемоги Байдена.

Утім, після подій ночі конгресмени від республіканців не стали оскаржувати результати у всіх штатах й обмежились лише Джорджією, Невадою, Мічиганом, Аризоною та Пенсильванією, де невелика перевага голосів на користь Байдена викликала особливо багато нарікань Трампа.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На процедурі головував віце-президент Майк Пенс, який не підтримав Дональда Трампа у його намаганнях зірвати визнання перемоги Байдена. Майк Пенс і оголосив переможця

Цю формальну процедуру перервали прихильники Дональда Трампа, який вважає, що у нього "вкрали перемогу". У сутичках загинуло четверо людей, а конгресменів евакуювали.

Пізніше поліція зачистила і заблокувала Капітолій, процедура визнання перемоги Джо Байдена продовжилася у четвер зранку за київським часом.

Інавгурація Джо Байдена очікується за два тижні.

Заява Трампа

Одразу після формального оголошення перемоги Джо Байдена Дональд Трамп оприлюднив свою заяву.

Він пообіцяв "упорядковано передати владу до 20 січня". І водночас повторив свої претензії щодо фальсифікації виборів.

"Навіть попри те, що я повністю не погоджуюсь з результатами виборів, й факти мене підтверджують, все одно відбудеться упорядкована передача влади 20 січня", - йдеться у заяві Трампа.

Він змушений був поширити її через Twitter одного зі своїх речників Дена Скавіно, адже його власні сторінки у соцмережах тимчасово заморожені через заворушення у Вашингтоні.

"Я завжди казав, що ми продовжуватимемо нашу боротьбу, щоб враховувалися лише законні голоси. І хоча це означає кінець найвизначнішого першого терміну в історії президентів, це лише початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою!" - додав Дональд Трамп і нагадав про слоган, з яким переміг у 2016 році.