Як "геополітика вакцин" грає зі здоров'ям українців - NYT

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Без можливості отримати вакцину проти Covid-19 від США та на тлі російської пропаганди Україна звернулася до Китаю, пише New York Times.

Безпека - не єдиний критерій під час вибору вакцини в Україні, вважає журналістка Марія Варенікова.

Країна, яка вже потрапила в ширше протистояння між Сходом і Заходом в європейській політиці, тепер також стала точкою геополітичних зіткнень вакцин від коронавірусу.

І поки що це шкодить Україні, зазначає видання.

Спочатку переговори з Pfizer та іншими західними виробниками вакцин про ранні поставки провалилися після того, як адміністрація президента Дональда Трампа заборонила їхній експорт.

Тепер перші комерційні поставки західних вакцин можливі хіба що під кінець 2021 року, якщо не втрутиться адміністрація Джо Байдена.

Не дивно, що складне становище України потрапило до уваги російських державних ЗМІ, які почали наголошувати на тому, що західні союзники не допомогли Україні, коли їй це потрібно.

Як альтернативу, вони запропонували російську вакцину.

Українські лідери озвучували занепокоєння щодо безпеки та ефективності російської вакцини. Тож вони звернулися до Китаю, придбавши перші вакцини після поспішних переговорів у другій половині грудня, зазначає NYT.

"Росія, як завжди, використовує це у своїй гібридній війні, як інформаційну зброю. Питання вакцин політизоване", - цитує видання міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Газета пише, що російські насмішки розлютили українських фахівців, хоча вони не можуть цьому особливо протистояти без альтернативних джерел постачання вакцин.

"Росія проводить активну політику агресії, навіть в питанні вакцин", - сказав виданню колишній заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

Він каже, що Росія політично зацікавлена в тому, щоб Україна отримала вакцини з інших країн якомога пізніше, тому що хоче заповнити порожнечу власною вакциною.

Україна має отримати вісім мільйонів доз вакцин від Covid-19 за програмою Covax, але вони надійдуть не раніше березня. За словами Степанова, перемовини про західні поставки пізніше цього року тривають.

Перед забороною на експорт вакцин зі США Україна домовлялася про пришвидшення поставок з компаніями Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson. Але хоча переговори все ще йдуть, строки постачання відсуваються все далі.

Президент України Володимир Зеленський ледве стримує свою злість через те, що його країна опинилася в кінці черги на вакцини, пише NYT.

"Протягом шести років Росія підтримує сепаратистську війну у двох східних областях України, намагаючись вбити клин між Києвом та його західними союзниками. Вакцинна політика грає на руку Кремлю", - зазначає видання.

"Ми повинні бути, скажімо так, акробатами в політиці, щоб примудритися якимось чином потрапити в пріоритет", - сказав Зеленський в інтерв'ю New York Times у грудні.

За його словами, американська заборона на експорт вакцин відкинула Україну в кінець черги з вакцинації.

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У зверненні наприкінці року Зеленський зазначив, що найбагатші країни виявилися першими у глобальній черзі за вакцинами у світі.

Наприкінці грудня Україна пришвидшила переговори з китайським постачальником Sinovac Biotech, оголосивши про замовлення 1,9 млн доз, які надійдуть на початку лютого.

Цього, звісно, навряд чи вистачить, але це все одно стало геополітичною перемогою для Китаю, який зміг допомогти, коли західні країни відвернулися, пише NYT.

Ситуація з вакцинами переросла в інформаційну війну в Україні, яку розбурхує Росія.

Проросійські телеканали та політики звинуватили Зеленського в тому, що він дає українцям помирати через вперту відмову брати ліки у ворога.

"Українська влада прагне позбавити українських громадян права на медичний захист, відмовляючись від російської вакцини "Супутник V", - заявив українському телеканалу проросійський політик Віктор Медведчук, який давно просуває ідею постачання російської вакцини, попри те, що та не пройшла всі необхідні етапи перевірок.

Проросійські ЗМІ повідомили з великим розголосом про те, що харківська фармацевтична компанія "Біолік" подала заяву на ліцензію для виробництва вакцини "Супутник V", хоча влада каже, що не збирається її схвалювати.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна не реєструватиме "Супутник V" не тому що це російська вакцина, а через недоліки її клінічних досліджень.

Гендиректор державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов заявив, що країна не може покладатися на державну російську організацію в умовах російської збройної агресії проти України.

"Це настільки заполітизовано, що її (російську вакцину. - Ред.) не можна використовувати", - заявив виданню колишній секретар РНБО Олександр Данилюк.

Огляд підготувала Служба моніторингу ВВС.